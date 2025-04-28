Экс-игрок Динамо: Киевляне снова страдают от промахов Михавко и Нещерета
Сергей Мизин считает, что подопечные Шовковского научились добиваться перелома по ходу игры
Очередное Классическое в УПЛ состоялось в 26-м туре и завершилось ничейным результатом между «Шахтером» и «Динамо» – 2:2.
Бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что ему запомнилось и не понравилось в действиях участников дерби на «Арене-Львов»:
– Поскольку интрига держала всех в напряжении до финального свистка, то убежден, что поклонники футбола, которые побывали на стадионе или ограничились телетрансляцией, остались довольны.
Конечно, как бывший динамовец я более придирчиво наблюдал за действиями киевлян и мне не понравилось, что в дебюте им не хватало концентрации. Это и привело к двум пропущенным мячам после досадных ошибок в обороне. Это не может не беспокоить, ведь уже не первый раз команда страдает от индивидуальных промахов Михавка и Нещерета. В конце концов не обходилось и без ошибок при подстраховке.
– Когда счет стал – 2:0 в пользу «горняков», то не появились ли сомнения, что все для динамовцев закончится плохо?
– Такие мысли возникали, но не верилось, что динамовцы, которые на внутренней арене радовали стабильностью, уверенностью в своих силах, смирятся и не позаботятся об исправлении положения. Тем более что на поле находились Ярмоленко, Попов, Кабаев, которые всегда борются до конца.
Во-вторых, были сомнения, что «горняки» смогут, как говорится, на одном дыхании провести весь матч. Тем не менее по сравнению с киевлянами у них было меньше времени на подготовку к Классическому, к тому же несколько дней назад в кубковом противостоянии с «Полесьем» не обошлось без овертайма.
И когда сразу после перерыва динамовцы добавили в перемещениях, стали активнее в переходной фазе, задействовали забегания на флангах, выяснилось, что номинальные хозяева банально не успевают за ходом событий на поле.
– Все же, спасительный гол Кабаев забил только в компенсированное время, если бы этого не произошло, это было бы несправедливо?
– Конечно, по крайней мере, на ничью динамовцы наиграли. Первый тайм был за «горняками», но после «разбора полетов» во время перерыва киевляне добились перелома, их доминирование сомнений не вызывало, только, к сожалению, с прицелом не все было хорошо. Однако за свою заточенность на атаку, бойцовский нрав были вознаграждены. По-моему, тех четырех очков отрыва от ближайшего преследователя – «Александрии» – должно хватить для возвращения с позиции силы чемпионского титула.
– Кто, по вашему мнению, был лучшим игроком поединка?
– Я бы предпочел Ярмоленко. Да, он ушел с поля без своего гола, но был настоящим лидером, вел за собой партнеров и, убежденный, что именно его присутствие помогло динамовцам завоевать ценное очко.
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