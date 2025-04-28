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Украина. Первая лига
28 апреля 2025, 13:37 |
78
0

Металлист 1925 – Агробизнес – 4:0. Видео голов и обзор матча

«Агробизнес» опустился на пятое место

28 апреля 2025, 13:37 |
78
0
Металлист 1925 – Агробизнес – 4:0. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

В чемпионской группе Первой лиги в субботу, 26 апреля, прошел матч «Металлист 1925» – «Агробизнес». Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля.

«Металлист 1925» в первом тайме заложил фундамент будущей победы. Ари Моура с пенальти и Эрмир Рашица позволили харьковскому клубу уйти на перерыв, выигрывая со счетом 2:0.

Во втором тайме Ари Моура забил свой второй мяч в этом матче. А на 68-й минуте Владлен Юрченко установил окончательный счет.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 26 апреля

«Металлист 1925» – «Агробизнес» – 4:0

Голы: Ари Моура, 30 (с пен), 56, Рашица, 35, Юрченко, 68.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Металлист 1925 Агробизнес чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Ари Моура Эрмир Рашица Владлен Юрченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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