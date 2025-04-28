Металлист 1925 – Агробизнес – 4:0. Видео голов и обзор матча
«Агробизнес» опустился на пятое место
В чемпионской группе Первой лиги в субботу, 26 апреля, прошел матч «Металлист 1925» – «Агробизнес». Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля.
«Металлист 1925» в первом тайме заложил фундамент будущей победы. Ари Моура с пенальти и Эрмир Рашица позволили харьковскому клубу уйти на перерыв, выигрывая со счетом 2:0.
Во втором тайме Ари Моура забил свой второй мяч в этом матче. А на 68-й минуте Владлен Юрченко установил окончательный счет.
Первая лига Украины. Чемпионская группа. 26 апреля
«Металлист 1925» – «Агробизнес» – 4:0
Голы: Ари Моура, 30 (с пен), 56, Рашица, 35, Юрченко, 68.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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