Хавбек Динамо: «Провалили первый тайм, но могли обыграть Шахтер»

Полузащитник Динамо Александр Пихаленок оценил ничью 2:2 в матче чемпионата Украины против Шахтера, который максимально приблизил киевлян к титулу.

«Где-то, возможно, давил результат, хотя есть отрыв от Шахтера и Александрии. Бывает такое. Не вошли в игру и провалили первый тайм, а во втором исправились и могли даже побеждать».

«Конечно, Было бы супер победить Шахтер и почти все завершить, но будем готовиться к новому туру. Если брать два тайма, то результат закономерный», – сказал Пихаленок.

Динамо за четыре тура до конца чемпионата опережает Александрию и Шахтер на 4 и 10 пунктов соответственно.