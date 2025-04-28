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Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 14:14 | Обновлено 28 апреля 2025, 14:19
347
0

Хавбек Динамо: «Провалили первый тайм, но могли обыграть Шахтер»

Пихаленок согласен, что ничья является справедливым результатом

28 апреля 2025, 14:14 | Обновлено 28 апреля 2025, 14:19
347
0
Хавбек Динамо: «Провалили первый тайм, но могли обыграть Шахтер»
ФК Динамо Киев. Александр Пихальонок

Полузащитник Динамо Александр Пихаленок оценил ничью 2:2 в матче чемпионата Украины против Шахтера, который максимально приблизил киевлян к титулу.

«Где-то, возможно, давил результат, хотя есть отрыв от Шахтера и Александрии. Бывает такое. Не вошли в игру и провалили первый тайм, а во втором исправились и могли даже побеждать».

«Конечно, Было бы супер победить Шахтер и почти все завершить, но будем готовиться к новому туру. Если брать два тайма, то результат закономерный», – сказал Пихаленок.

Динамо за четыре тура до конца чемпионата опережает Александрию и Шахтер на 4 и 10 пунктов соответственно.

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Александр Пихаленок Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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