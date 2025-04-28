ФОТО. Итальянская журналистка блеснула бюстом на пляже. Это топ

Итальянская футбольная ведущая Мария Луиза Якобелли снова очаровала поклонников новым образом.

Самая сексуальная ведущая страны продемонстрировала стильный топ, который эффектно подчеркнул её потрясающую фигуру.

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Ее появление в соцсетях вызвало восторг среди фолловеров.

Мария продолжает конкурировать с Дилеттой Леоттой за статус самой красивой телеведущей, работающей в Серии А.