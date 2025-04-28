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28 апреля 2025, 13:05 | Обновлено 28 апреля 2025, 13:06
1004
0

ФОТО. Итальянская журналистка блеснула бюстом на пляже. Это топ

Мария Луиза Якобелли напомнила о себе

28 апреля 2025, 13:05 | Обновлено 28 апреля 2025, 13:06
1004
0
ФОТО. Итальянская журналистка блеснула бюстом на пляже. Это топ
Instagram. Мария Луиза Якобелли

Итальянская футбольная ведущая Мария Луиза Якобелли снова очаровала поклонников новым образом.

Самая сексуальная ведущая страны продемонстрировала стильный топ, который эффектно подчеркнул её потрясающую фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ее появление в соцсетях вызвало восторг среди фолловеров.

Мария продолжает конкурировать с Дилеттой Леоттой за статус самой красивой телеведущей, работающей в Серии А.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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