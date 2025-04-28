Другие новости28 апреля 2025, 13:05 | Обновлено 28 апреля 2025, 13:06
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ФОТО. Итальянская журналистка блеснула бюстом на пляже. Это топ
Мария Луиза Якобелли напомнила о себе
28 апреля 2025, 13:05 | Обновлено 28 апреля 2025, 13:06
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Итальянская футбольная ведущая Мария Луиза Якобелли снова очаровала поклонников новым образом.
Самая сексуальная ведущая страны продемонстрировала стильный топ, который эффектно подчеркнул её потрясающую фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Ее появление в соцсетях вызвало восторг среди фолловеров.
Мария продолжает конкурировать с Дилеттой Леоттой за статус самой красивой телеведущей, работающей в Серии А.
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