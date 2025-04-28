Ничья в класичном, Александрия с медалями, Черноморец на грани вылета

В центральном поединке тура «Шахтер» сыграл вничью с «Динамо». Благодаря победе над «Ингульцом» команда Руслана Ротаня забронировала для себя как минимум бронзовые награды сезона. «Черноморец» уступил «Руху» и остался на дне турнирной таблицы. А вот «Ворскла» после серии неудач добыла комфортную победу над «Вересом».

Гарантия тура

«Александрия» станет призером нынешнего чемпионата Украины. Это было подтверждено официально после победы подопечных Руслана Ротаня над «Ингульцом». После успешного матча с подопечными Василия Кобина «Александрия» уже стала недосягаемой для идущего на четвертой позиции «Полесья». Более того, при определенном стечении обстоятельств «горожане» могут финишировать и на втором месте, и даже на первом. Доселе самым высоким местом команды в чемпионатах страны было третье.

Гол тура

Полузащитник «Зари» Антюх в игре против «Левого берега» забил свой дебютный гол в нынешнем сезоне. И сделал это Денис просто блестяще. На 40-й минуте поединка он получил длинную и зрячую передачу с левого фланга атаки – от Яцыка. Казалось, наиболее прогнозируемой в данной ситуации была остановка мяча и дальнейшая попытка обострять ситуацию. Однако Антюх сыграл иначе. Он не стал останавливать мяч, а слета, находясь вполоборота к воротам, отправил мяч по дуге в дальний угол. Получилось примерно то, что сделал ван Бастен в финале Евро-1988.

Число тура

«Черноморец» в родных стенах проиграл «Руху» – 1:2. Это 13-е поражение одесской команды в последних 15-ти поединках. Статистика «моряков» не улучшилась и после тренерской рокировки, когда Кучер поменял Бабича. За четыре тура до финиша сезона одесситы занимают предпоследнее место в таблице, имея минимальные шансы избежать прямого вылета.

Промах тура

Как в такой ситуации не забить – одному Яшари известно. На 57-й минуте поединка ЛНЗ – «Кривбасс» хозяева получили практически стопроцентную возможность открыть счет. Танковский сыграл на опережении вблизи чужой штрафной площади, отобрал мяч у замешкавшегося оппонента и выложил передачу на Момо. Тот отпасовал на Яшари, перед которым были уже совсем пустые ворота, но косовар в пустые ворота не попал. Зато долго в чем-то упрекал Момо.

Пенальти тура

А вот как не нужно бить с одиннадцатиметровой отметки, наглядно продемонстрировал в выездном поединке против «Оболони» полузащитник «Карпат» Полегенько. Павел пробил настолько сильно, насколько и неточно. Мяч после его удара полетел значительно выше ворот.

Разгром тура

А вот это своего рода неожиданность. В последних четырех поединках «Ворскла» то и делала, что проигрывала. И допроигрывалась до того, что опустилась в зону вылета. Однако на поединок против крепкого середняка «Вереса» сумела собраться. Да так собраться, что команда Юрия Максимова победила с крупным счетом – 3:0. Полтавский пациент действительно еще жив.

Передача тура

На последних минутах матча «Ворскла» - «Верес» шедевральной голевой передачей отличился голкипер хозяев поля Исенко. Павел отправил мяч фактически в штрафную площадь «народной команды», где Малыш головой переправил футбольный снаряд «за шиворот» далеко вышедшему из ворот голкиперу Кожухарю.

ВАР тура

Это было бы очень красиво, если бы оказалось правдой: нападающий «Колоса» Ковталюк, вышедший на замену в середине второго тайма в игре против «Полесья», в компенсированное время вырвал для своей команды победу. Однако по факту победы не получилось. В дело вмешался ВАР, и отменил взятие ворот житомирской команды. В итоге – лишь ничья для команды Руслана Костышина.

Удар тура

ФК Шахтер

Символический удар в матче «Шахтер» – «Динамо» произвел героический защитник острова Змеиный Роман Грибов. Именно этот пограничник – автор сакральной фразы о «военном русском корабле», посланном в известном кацапам направлении.

Матч тура

Венец сезона. Класичне во Львове. «Шахтер» принимал «Динамо». В случае неудачи «Шахтер» терял даже математические шансы в борьбе за чемпионство, фактически вручая золотые медали своему заклятому оппоненту. В случае неудачи «Динамо» борьба за чемпионскую корону за четыре тура до финиша обещала превратиться в настоящий триллер. Номинальные хозяева поля не стали испытывать судьбу и сразу же взяли быка за рога. Уже к перерыву команда Марино Пушича вела в два мяча. Сначала Кевин реализовал пенальти, а затем Эгиналду удвоил преимущество «горняков». Однако после перерыва у «Шахтера» что-то пошло не так. В начале второй половины встречи Ванат отыграл один мяч. А на последних минутах встречи Кабаев забил второй гол. В итоге – ничья. Однозначно в пользу подопечных Александра Шовковского, ведь между командами осталась разница в десять очков.

Слова тура

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, за счет чего его команда в игре против «Шахтера» отыгралась после 0:2: «Мы не можем давать такие подарки сопернику в начале матча. Давление результата влияло. Тем более, что я не помню, когда мы в последний раз выигрывали у «Шахтера». Наши игроки не были похожими на себя. Но в перерыве состоялся мужской разговор, и во втором тайме мы уже играли так, как должны были играть с первых минут».

Символическая сборная тура