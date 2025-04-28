Диназ – Подолье – 1:1. Видео голов и обзор матча
«Подолье» ушло от поражения благодаря автоголу соперника
В группе «Выбывание» Первой лиги в субботу, 26 апреля, прошел матч «Диназ» – «Подолье». Встреча завершилась вничью 1:1.
«Диназ» повел в счете на 15-й минуте. Голевую атаку точным ударом завершил Даниил Кириченко.
Гости отыгрались еще в первом тайме. На помощь игрокам «Подолья» пришел Андрей Волошин. Капитан «Диназа» отправил мяч в свои ворота.
Первая лига Украины. Группа Выбывание. 26 апреля
«Диназ» – «Подолье» – 0:2
Голы: Кириченко, 15 – Волошин, 33 (автогол).
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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