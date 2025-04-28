Диназ – Подолье – 1:1. Видео голов и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги в субботу, 26 апреля, прошел матч «Диназ» – «Подолье». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Диназ» повел в счете на 15-й минуте. Голевую атаку точным ударом завершил Даниил Кириченко.

Гости отыгрались еще в первом тайме. На помощь игрокам «Подолья» пришел Андрей Волошин. Капитан «Диназа» отправил мяч в свои ворота.

Первая лига Украины. Группа Выбывание. 26 апреля

«Диназ» – «Подолье» – 0:2

Голы: Кириченко, 15 – Волошин, 33 (автогол).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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