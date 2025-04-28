«Они заслуживают». Срна назвал чемпиона УПЛ после матча Шахтер – Динамо

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна оценил игру «Динамо» в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Хорват заявил, что «бело-синие» заслуживают выиграть УПЛ.

– «Динамо» давно не подходило с таким отрывом в турнирной таблице к матчу с «Шахтером». Сегодня вашу команду устраивала только победа. Или «Шахтер» еще не исключается из борьбы?

– «Динамо» в этом году заслужило выиграть чемпионство. Я не могу приветствовать их заранее, но когда киевляне станут чемпионами – я их поздравлю. Они заслужили, они проводят весь сезон без поражения (в УПЛ – ред.), одни из лучших в Европе по этому показателю. Это нужно уважать. А мы должны сделать выводы и двигаться дальше.

– Я понимаю, что «Шахтер» уже делает некоторые выводы во время сезона. Происходил ли разговор по горячим следам после игры? Вы еще не готовы ответить, почему сегодня нет положительного результата, чтобы сразиться за чемпионство до конца?

– Это у нас началось уже со второго тура – ​​такие перепады и неудачи. Будем анализировать, уже анализируем. В следующем сезоне «Шахтер» должен быть сильным.

Каждый из нас должен брать на себя ответственность – я первый и тренер и футболисты. Нам еще предстоит сыграть несколько игр чемпионата, попытаться выиграть Кубок Украины и делать выводы, – сказал Срна.

Ранее Дарио Срна объяснил, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Динамо в УПЛ