Тоттенхэм на Энфилде повторил несколько собственных антирекордов
Команда из северного Лондона проиграла очередной матч Английской Премьер-лиги
27 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Подопечные Арне Слота разгромили соперника со счетом 5:1 и стали чемпионами Англии.
Подопечные Постекоглу потерпели 19-е поражение в сезоне, что является повторением клубного антирекорда в элитном дивизионе. «Тоттенхэм» трижды достигал неприятной отметки в своей истории:
- 19 – 1993/94
- 19 – 2003/04
- 19 – 2024/25
Кроме того, интересным достижением отметился вингер «мерсисайдцев» Мохамед Салах, который забил в ворота «Тоттенхэма» 16 голов в АПЛ. Команда из северного Лондона является одним из самых любимых соперников египетского бомбардира:
16 – Манчестер Юнайтед
16 – Тоттенхэм Готспур
Tottenham’s most defeats in a Premier League season:— Squawka (@Squawka) April 28, 2025
◎ 19 - 1993/94
◎ 19 - 2003/04
◉ 19 - 2024/25
Mate. 👀 pic.twitter.com/Uek62TVnLB
Mohamed Salah's favourite career opponents:— WhoScored (@WhoScored) April 27, 2025
◎ 16 goals - Manchester United
◉ 16 goals - Tottenham#LIVTOT pic.twitter.com/DxgfEqFIiT
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