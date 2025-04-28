Тоттенхэм на Энфилде повторил несколько собственных антирекордов

27 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Подопечные Арне Слота разгромили соперника со счетом 5:1 и стали чемпионами Англии.

Подопечные Постекоглу потерпели 19-е поражение в сезоне, что является повторением клубного антирекорда в элитном дивизионе. «Тоттенхэм» трижды достигал неприятной отметки в своей истории:

19 – 1993/94

19 – 2003/04

19 – 2024/25

Кроме того, интересным достижением отметился вингер «мерсисайдцев» Мохамед Салах, который забил в ворота «Тоттенхэма» 16 голов в АПЛ. Команда из северного Лондона является одним из самых любимых соперников египетского бомбардира:

16 – Манчестер Юнайтед

16 – Тоттенхэм Готспур

Tottenham’s most defeats in a Premier League season:



◎ 19 - 1993/94

◎ 19 - 2003/04

◉ 19 - 2024/25



Mate. 👀 pic.twitter.com/Uek62TVnLB — Squawka (@Squawka) April 28, 2025