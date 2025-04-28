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  4. Тоттенхэм на Энфилде повторил несколько собственных антирекордов
Англия
28 апреля 2025, 12:05 |
63
0

Тоттенхэм на Энфилде повторил несколько собственных антирекордов

Команда из северного Лондона проиграла очередной матч Английской Премьер-лиги

28 апреля 2025, 12:05 |
63
0
Тоттенхэм на Энфилде повторил несколько собственных антирекордов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Тоттенхэм

27 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Подопечные Арне Слота разгромили соперника со счетом 5:1 и стали чемпионами Англии.

Подопечные Постекоглу потерпели 19-е поражение в сезоне, что является повторением клубного антирекорда в элитном дивизионе. «Тоттенхэм» трижды достигал неприятной отметки в своей истории:

  • 19 – 1993/94
  • 19 – 2003/04
  • 19 – 2024/25

Кроме того, интересным достижением отметился вингер «мерсисайдцев» Мохамед Салах, который забил в ворота «Тоттенхэма» 16 голов в АПЛ. Команда из северного Лондона является одним из самых любимых соперников египетского бомбардира:

16 – Манчестер Юнайтед
16 – Тоттенхэм Готспур

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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