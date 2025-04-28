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  4. Металлург Запорожье – Прикарпатье – 0:2. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
28 апреля 2025, 12:23 |
102
0

Металлург Запорожье – Прикарпатье – 0:2. Видео голов и обзор матча

«Металлург» в весенней части чемпионата еще не выигрывал

28 апреля 2025, 12:23 |
102
0
Металлург Запорожье – Прикарпатье – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Металлург

В группе «Выбывание» Первой лиги в субботу, 26 апреля, состоялся матч «Металлург» Запорожье – «Прикарпатье». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0.

«Прикарпатье» открыло счет на 27-й минуте. Автором забитого мяча стал Василий Цюцюра.

После перерыва гости закрепили свое преимущество благодаря точному удару Владислава Бучакчийского.

Первая лига Украины. Группа Выбывание. 26 апреля

«Металлург» Запорожье – «Прикарпатье» – 0:2

Голы: Цюцюра 27, Бучакчийский 57.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Металлург Запорожье Прикарпатье Ивано-Франковск чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Василий Цюцюра
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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