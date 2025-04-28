Украина. Первая лига28 апреля 2025, 12:23 |
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Металлург Запорожье – Прикарпатье – 0:2. Видео голов и обзор матча
«Металлург» в весенней части чемпионата еще не выигрывал
28 апреля 2025, 12:23 |
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В группе «Выбывание» Первой лиги в субботу, 26 апреля, состоялся матч «Металлург» Запорожье – «Прикарпатье». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0.
«Прикарпатье» открыло счет на 27-й минуте. Автором забитого мяча стал Василий Цюцюра.
После перерыва гости закрепили свое преимущество благодаря точному удару Владислава Бучакчийского.
Первая лига Украины. Группа Выбывание. 26 апреля
«Металлург» Запорожье – «Прикарпатье» – 0:2
Голы: Цюцюра 27, Бучакчийский 57.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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