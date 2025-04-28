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WTA
28 апреля 2025, 13:20 | Обновлено 28 апреля 2025, 13:25
362
0

Вторая ракетка Украины Марта Костюк дала интервью в студии Tennis Channel

Марта Костюк ответила на вопросы журналиста Tennis Channel

28 апреля 2025, 13:20 | Обновлено 28 апреля 2025, 13:25
362
0
Вторая ракетка Украины Марта Костюк дала интервью в студии Tennis Channel
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк, после победы над «нейтралкой» Вероникой Кудерметовой в третьем раунде турнира WTA 1000 в Мадриде, дала интервью в студии Tennis Channel.

Сегодня вам снова пришлось серьезно побороться. Вероника очень опасная соперница на этом покрытии, у нее здесь были хорошие результаты. После первого сета, наверное, казалось, что все будет легко. Что произошло дальше? Что изменила Вероника?

– Знаете, в какой-то момент мне самой показалось, что все идет слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но матч был очень напряженным. Думаю, Вероника сыграла здорово. Я немного поспешила в некоторых моментах, и игра перешла на ее сторону. Поэтому я очень рада победе.

В третьем сете было особенно сложно, но где-то с середины партии я успокоилась. Я поняла, что нужно просто продолжать выполнять свою работу. И да, победа есть победа. Очевидно, что матчи становятся только сложнее по мере продвижения по сетке турнира. Так что я очень довольна тем, что прошла в следующий раунд.

В третьем сете вы выглядели очень собранной.

– В третьем сете да (смеется).

– Вы стали уделять больше времени розыгрышам, проявлять терпение на грунте. Это совсем другая игра по сравнению с хардом, не так ли?

– Ну что ж, в этом году мне наконец-то удалось снять «проклятие» Мадрида. Это мой седьмой турнир здесь, и впервые я прошла дальше второго раунда. Так что уже можно сказать, что для меня это хороший результат.

Я сейчас совсем иначе воспринимаю свою игру. Мы много работали над разными аспектами, и я вижу заметные изменения. На самом деле я должна проявлять терпение на любом покрытии, не только на грунте. Мы активно над этим работаем, и, думаю, это дает результат.

Конечно, на грунте нужно лучше выстраивать розыгрыши, это другое покрытие. Но в итоге все сводится к терпению и правильному построению игры, чтобы максимально эффективно использовать каждую возможность в розыгрыше.

Когда вы говорите, что начали иначе видеть свою игру, вы имеете в виду лучшее понимание своей теннисной идентичности?

– Думаю, да. Раньше моя игра была настолько непредсказуемой, что даже для меня самой. Сейчас мы стараемся работать над этим, чтобы хотя бы для меня она стала более понятной, пусть даже для других все еще остается неожиданной.

Вообще нужно уметь находить баланс – справляться со своими внутренними демонами, со своим характером. Мне важно было найти эту гармонию. Думаю, с каждым турниром в этом году становится все лучше. Я стараюсь не зацикливаться на результатах, а просто выполнять свою работу день за днём и смотреть, к чему это приведет.

Но это требует огромной работы – и не только на корте, но и внутри себя. Думаю, мы с командой хорошо справляемся, и я хочу продолжать в том же духе.

Это действительно серьезная внутренняя борьба, вы очень красиво это описали. Три сета с Радукану в предыдущем раунде, три сета сегодня. Когда вы проходите через такие сложные матчи, прибавляется уверенности? Конечно, если физически все в порядке и нет усталости.

– Пока что у меня не было проблем с физическим состоянием, даже несмотря на то, что сегодня матч получился довольно долгим. Но, если честно, я не почувствовала, что он был таким затяжным, и думаю, что это хороший знак.

Что касается матчей, то встреча с Эммой Радукану и сегодняшний матч с Кудерметовой были совершенно разными. С Эммой я с самого начала чувствовала контроль над ситуацией. Сегодня все было иначе: даже когда я выиграла первый сет 6:0 и сделала брейк во втором, у меня не было ощущения уверенности. Все вроде бы шло хорошо, но я понимала, что соперница может прибавить в любой момент.

Когда Вероника начала лучше чувствовать корт, стало сложнее. Сегодня третий сет был намного более напряженным, чем в матче с Эммой. Но я стараюсь вообще не зацикливаться на счете – просто выполнять свою работу. Ведь на другой стороне сетки тоже стоит человек, который работает, борется и хочет победить. Так что главное – сосредоточиться на своем деле.

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Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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