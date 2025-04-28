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  4. ФОТО. Жена Лионеля Месси впечатлила всех на модном ивенте. Красота
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28 апреля 2025, 10:48 |
241
0

ФОТО. Жена Лионеля Месси впечатлила всех на модном ивенте. Красота

Антонела Роккуццо – женщина-бренд

28 апреля 2025, 10:48 |
241
0
ФОТО. Жена Лионеля Месси впечатлила всех на модном ивенте. Красота
Instagram. Антонела Роккуццо

Жена нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, Антонела Роккуццо, стала звездой мероприятия Tiffany and Co Blue Book.

Аргентинка является одним из амбассадоров бренда и присутствовала на последнем гранд-событие бренда, которое состоялось в Нью-Йорке:

«Ночь с @tiffanyandco на дебюте Blue Book 2025 в Метрополитен-музее», – афишировала свое присутствие на мероприятии Антонела на своей странице.

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Её публикации в Instagram собрали более 1 млн лайков, привлекая внимание к бренду и его офлайн-активностям.

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фото Антонела Роккуццо Лионель Месси девушки lifestyle Интер Майами
Максим Лапченко Источник: Instagram
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