ФОТО. Жена Лионеля Месси впечатлила всех на модном ивенте. Красота

Жена нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, Антонела Роккуццо, стала звездой мероприятия Tiffany and Co Blue Book.

Аргентинка является одним из амбассадоров бренда и присутствовала на последнем гранд-событие бренда, которое состоялось в Нью-Йорке:

«Ночь с @tiffanyandco на дебюте Blue Book 2025 в Метрополитен-музее», – афишировала свое присутствие на мероприятии Антонела на своей странице.

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Её публикации в Instagram собрали более 1 млн лайков, привлекая внимание к бренду и его офлайн-активностям.