ВИДЕО. Судаковы показали как проводят выходные

Лиза Судакова поделилась видео, на котором её семья проводит время в выходной день.

Елизавета и Георгий Судаковы с дочерью Миланой отправились на прогулку на свежем воздухе, где весело общались с животными.

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Семья подарила дочери незабываемые моменты счастья, подчеркивая гармонию в отношениях.

Напоминаем, что недавно стало известно, что семья Судаковых ожидает пополнение.