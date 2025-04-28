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28 апреля 2025, 10:23 |
429
0

ВИДЕО. Судаковы показали как проводят выходные

Судаковы поделились милым видео

28 апреля 2025, 10:23 |
429
0
ВИДЕО. Судаковы показали как проводят выходные
Instagram. Георгий, Елизавета и Милана Судаковы

Лиза Судакова поделилась видео, на котором её семья проводит время в выходной день.

Елизавета и Георгий Судаковы с дочерью Миланой отправились на прогулку на свежем воздухе, где весело общались с животными.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Семья подарила дочери незабываемые моменты счастья, подчеркивая гармонию в отношениях.

Напоминаем, что недавно стало известно, что семья Судаковых ожидает пополнение.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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