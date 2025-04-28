Другие новости28 апреля 2025, 10:23 |
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ВИДЕО. Судаковы показали как проводят выходные
Судаковы поделились милым видео
28 апреля 2025, 10:23 |
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Лиза Судакова поделилась видео, на котором её семья проводит время в выходной день.
Елизавета и Георгий Судаковы с дочерью Миланой отправились на прогулку на свежем воздухе, где весело общались с животными.
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Семья подарила дочери незабываемые моменты счастья, подчеркивая гармонию в отношениях.
Напоминаем, что недавно стало известно, что семья Судаковых ожидает пополнение.
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