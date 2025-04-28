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28 апреля 2025, 09:43 |
1129
3

ФОТО. Милота дня. Ракицкие в Одессе: с важным месседжем

Ольга и Ярослав Ракицкие – пример взаимоподдержки

28 апреля 2025, 09:43 |
1129
3
ФОТО. Милота дня. Ракицкие в Одессе: с важным месседжем
Instagram. Ярослав та Ольга Ракицкие

Ольга Ракицкая поделилась фото с мужем и трогательным посланием в социальных сетях.

В публикации она отметила, что их любовь выдерживает как взлеты, так и падения.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На фотографии супруги позируют в объятиях на улицах Одессы. Подпись к изображению: «На вершинах и в моменты падений — мы всегда вместе».

Этим посланием супруга футболиста подчеркнула, что настоящие отношения основываются не только на триумфах, но и на взаимной поддержке в трудные моменты.

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фото Ярослав Ракицкий Ольга Ракицкая Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Муґунот Уух
гидота дня
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+2
alex belogubko
ЧО даже на 14 место не  влезет---это прямой путь в 1 лигу и может с последнего места--ну не будет футбола в Одессе благодаря Бабичу  всё угробил
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+1
Burevestnik
а із підтера старі фотки будуть???
бажано з його другом толюнею...
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0
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