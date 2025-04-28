ФОТО. Милота дня. Ракицкие в Одессе: с важным месседжем

Ольга Ракицкая поделилась фото с мужем и трогательным посланием в социальных сетях.

В публикации она отметила, что их любовь выдерживает как взлеты, так и падения.

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На фотографии супруги позируют в объятиях на улицах Одессы. Подпись к изображению: «На вершинах и в моменты падений — мы всегда вместе».

Этим посланием супруга футболиста подчеркнула, что настоящие отношения основываются не только на триумфах, но и на взаимной поддержке в трудные моменты.