ВИДЕО. Реакция Арне Слота и Вирджила ван Дейка после победы в АПЛ

27 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Подопечные Арне Слота разгромили соперника со счетом 5:1.

«Мерсисайдцы» за четыре тура до конца чемпионата завоевали трофей АПЛ и по этому показателю сравнялись с «Манчестер Юнайтед» – у обоих клубов по 20 титулов в элитном дивизионе.

После окончания этого противостояния главный тренер победителей Арне Слот и капитан команды Вирджил Ван Дейк поделились своими эмоциями после успешного сезона в Англии.

Смотрите послематчевые комментарии нидерландцев с переводом от Sport.ua.

ВИДЕО. Реакция Арне Слота и Вирджила ван Дейка после чемпионства Ливерпуля