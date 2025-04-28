ВИДЕО. Реакция Арне Слота и Вирджила ван Дейка после победы в АПЛ
«Ливерпуль» завоевал 20-е чемпионство в своей истории
27 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Подопечные Арне Слота разгромили соперника со счетом 5:1.
«Мерсисайдцы» за четыре тура до конца чемпионата завоевали трофей АПЛ и по этому показателю сравнялись с «Манчестер Юнайтед» – у обоих клубов по 20 титулов в элитном дивизионе.
После окончания этого противостояния главный тренер победителей Арне Слот и капитан команды Вирджил Ван Дейк поделились своими эмоциями после успешного сезона в Англии.
Смотрите послематчевые комментарии нидерландцев с переводом от Sport.ua.
ВИДЕО. Реакция Арне Слота и Вирджила ван Дейка после чемпионства Ливерпуля
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