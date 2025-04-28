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  4. ВИДЕО. Реакция Арне Слота и Вирджила ван Дейка после победы в АПЛ
Англия
28 апреля 2025, 09:50 |
404
0

ВИДЕО. Реакция Арне Слота и Вирджила ван Дейка после победы в АПЛ

«Ливерпуль» завоевал 20-е чемпионство в своей истории

28 апреля 2025, 09:50 |
404
0
ВИДЕО. Реакция Арне Слота и Вирджила ван Дейка после победы в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

27 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Подопечные Арне Слота разгромили соперника со счетом 5:1.

«Мерсисайдцы» за четыре тура до конца чемпионата завоевали трофей АПЛ и по этому показателю сравнялись с «Манчестер Юнайтед» – у обоих клубов по 20 титулов в элитном дивизионе.

После окончания этого противостояния главный тренер победителей Арне Слот и капитан команды Вирджил Ван Дейк поделились своими эмоциями после успешного сезона в Англии.

Смотрите послематчевые комментарии нидерландцев с переводом от Sport.ua.

ВИДЕО. Реакция Арне Слота и Вирджила ван Дейка после чемпионства Ливерпуля

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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