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  4. «Передавайте привет экспертам». Леоненко назвал главного антигероя Динамо
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 09:43 |
411
1

«Передавайте привет экспертам». Леоненко назвал главного антигероя Динамо

Бывший футболист киевского клуба оценил игру Тараса Михавко

29 апреля 2025, 09:43 |
411
1
«Передавайте привет экспертам». Леоненко назвал главного антигероя Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер – Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил игру защитника «бело-синих» Тараса Михавко в матче с донецким «Шахтером» (2:2):

– Ваше мнение о Михавко? Он ошибся в моменте с пенальти, но многие эксперты отмечают его потенциал, что он может вырасти во второго Забарного.

– Передавайте привет таким экспертам. Михавко отличился со знаком минус дважды. Сначала обрезался в середине поля, а затем привез необязательный пенальти в свои ворота.

Он уже на шестой минуте себя «проявил». Молодец! Кого волнует, что он молодой? Счет 0:1 сделал. До уровня Забарного все могут вырасти. Ключевое слово – могут. Я увидел, что Михавко привез гол в свои ворота и совершил две детские ошибки за 30 секунд – обрезался в середине поля и заработал ненужный пенальти, – прокомментировал Леоненко.

«Динамо» набрало 64 балла и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Шахтер» разместился на третьей позиции, в активе клуба – 54 очка.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Виктор Леоненко Тарас Михавко
Николай Титюк Источник
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Перець
Один раз то випадковість ,два це вже стабільність ,якщо я не поимиляюсь це вже 2 раз в сезоні
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