«Передавайте привет экспертам». Леоненко назвал главного антигероя Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил игру защитника «бело-синих» Тараса Михавко в матче с донецким «Шахтером» (2:2):

– Ваше мнение о Михавко? Он ошибся в моменте с пенальти, но многие эксперты отмечают его потенциал, что он может вырасти во второго Забарного.

– Передавайте привет таким экспертам. Михавко отличился со знаком минус дважды. Сначала обрезался в середине поля, а затем привез необязательный пенальти в свои ворота.

Он уже на шестой минуте себя «проявил». Молодец! Кого волнует, что он молодой? Счет 0:1 сделал. До уровня Забарного все могут вырасти. Ключевое слово – могут. Я увидел, что Михавко привез гол в свои ворота и совершил две детские ошибки за 30 секунд – обрезался в середине поля и заработал ненужный пенальти, – прокомментировал Леоненко.

«Динамо» набрало 64 балла и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Шахтер» разместился на третьей позиции, в активе клуба – 54 очка.