Меньше миллиона. Стала известна зарплата вингера сборной Украины в Полесье

Украинский журналист Игорь Бурбас рассекретил зарплату вингера национальной сборной Украины Алексея Гуцуляка в житомирском «Полесье».

По информации источника, заработная плата Гуцуляка в Полесье составляет 600 тысяч евро. Сообщается, что клаусула вингера составляет 5 миллионов евро.

Алексей Гуцуляк в нынешнем сезоне провел 30 матчей за житомирян во всех турнирах, забив 12 голов и оформив три ассиста. Контракт вингера с «волками» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 3 млн. евро.

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