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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 11:37 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:53
661
0

Меньше миллиона. Стала известна зарплата вингера сборной Украины в Полесье

Журналист поговорил о деньгах Алексея Гуцуляка

29 апреля 2025, 11:37 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:53
661
0
Меньше миллиона. Стала известна зарплата вингера сборной Украины в Полесье
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Украинский журналист Игорь Бурбас рассекретил зарплату вингера национальной сборной Украины Алексея Гуцуляка в житомирском «Полесье».

По информации источника, заработная плата Гуцуляка в Полесье составляет 600 тысяч евро. Сообщается, что клаусула вингера составляет 5 миллионов евро.

Алексей Гуцуляк в нынешнем сезоне провел 30 матчей за житомирян во всех турнирах, забив 12 голов и оформив три ассиста. Контракт вингера с «волками» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 3 млн. евро.

Ранее сообщалось, что Буткевич наложил вето на трансфер игрока сборной Украины

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Алексей Гуцуляк Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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