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  4. Источник: Ахметов может заменить Пушича украинцем. Названа фамилия
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 12:59 |
1823
4

Источник: Ахметов может заменить Пушича украинцем. Названа фамилия

Донецкий клуб может возглавить Руслан Ротань

28 апреля 2025, 12:59 |
1823
4
Источник: Ахметов может заменить Пушича украинцем. Названа фамилия
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Украинский специалист Руслан Ротань, ныне возглавляющий «Александрию», может стать главным тренером донецкого «Шахтера» уже в летнее межсезонье.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, президент Шахтера Ринат Ахметов следующим главным тренером команды может назначить украинского специалиста, прервав многолетнюю традицию тренеров-легионеров.

Сообщается, что руководство «Шахтера» серьезно рассматривает возможность назначения главным тренером первой команды именно Руслана Ротаня, неожиданно продолжающего борьбу за чемпионство во главе Александрии.

Контракт Ротаня с Александрией действует до 30 июня 2025 года. Пока его команда идет второй в чемпионате Украины, опережая Шахтер на четыре балла.

Ранее Дарио Срна объяснил, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Динамо в УПЛ

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Руслан Ротань Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ринат Ахметов Марино Пушич Игорь Бурбас
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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Gargantua81
а где же шахтерские сердца?
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Gargantua81
Говорят, что там очень продуктивно по тактика работает Кравченко
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0
serhiy
Серуна в студію !!! А то один матч,наче, тільки тренером побув ).
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0
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