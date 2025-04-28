Источник: Ахметов может заменить Пушича украинцем. Названа фамилия

Украинский специалист Руслан Ротань, ныне возглавляющий «Александрию», может стать главным тренером донецкого «Шахтера» уже в летнее межсезонье.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, президент Шахтера Ринат Ахметов следующим главным тренером команды может назначить украинского специалиста, прервав многолетнюю традицию тренеров-легионеров.

Сообщается, что руководство «Шахтера» серьезно рассматривает возможность назначения главным тренером первой команды именно Руслана Ротаня, неожиданно продолжающего борьбу за чемпионство во главе Александрии.

Контракт Ротаня с Александрией действует до 30 июня 2025 года. Пока его команда идет второй в чемпионате Украины, опережая Шахтер на четыре балла.

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