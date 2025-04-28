СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля

В понедельник, 28 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Удинезе – Болонья

4.74 – 3.62 – 1.89

21:45 Верона – Кальяри

2.73 – 2.66 – 3.67

21:45 Лацио – Парма

1.49 – 4.79 – 7.42

ТЕННИС

16:00 Марта Костюк – Анастасия Потапова

1.88 – 1.92

22:00 Элина Свитолина – Мария Саккари

1.40 – 2.97

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