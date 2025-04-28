СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 28 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 Удинезе – Болонья
21:45 Верона – Кальяри
21:45 Лацио – Парма
ТЕННИС
16:00 Марта Костюк – Анастасия Потапова
22:00 Элина Свитолина – Мария Саккари
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Центральный матч 26-го тура УПЛ завершился вничью со счетом 2:2
Красные досрочно завоевали чемпионство в Английской Премьер-лиге