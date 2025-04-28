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28 апреля 2025, 08:12 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

28 апреля 2025, 08:12 |
41
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Кастельянос

В понедельник, 28 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Удинезе – Болонья

Ggbet 4.74 – 3.62 – 1.89

21:45 Верона – Кальяри

Ggbet 2.73 – 2.66 – 3.67

21:45 Лацио – Парма

Ggbet 1.49 – 4.79 – 7.42

ТЕННИС

16:00 Марта Костюк – Анастасия Потапова

Ggbet 1.88 – 1.92

22:00 Элина Свитолина – Мария Саккари

Ggbet 1.40 – 2.97

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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