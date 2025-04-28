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  4. Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 апреля 2025, 07:54 |
302
0

Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

28 апреля 2025, 07:54 |
302
0
Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

28 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/8 финала украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Потаповой (WTA 39). Поединок состоится третьим запуском на Stadium 3 после игры Киз – Векич. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Потаповой.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Пейтон Стернс.

📺 Видеотрансляция

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Марта Костюк Анастасия Потапова смотреть онлайн WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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