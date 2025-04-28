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  4. Пушич нашел новую позицию для капитана Шахтера после катастрофы с Динамо
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 08:09 |
1765
3

Пушич нашел новую позицию для капитана Шахтера после катастрофы с Динамо

Коуч заявил, что будет использовать Николая Матвиенко в полузащите

28 апреля 2025, 08:09 |
1765
3
Пушич нашел новую позицию для капитана Шахтера после катастрофы с Динамо
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич оценил игру Николая Матвиенко на позиции опорного полузащитника в матче 26 тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» (2:2).

– Николай Матвиенко два матча подряд играет на позиции шестого номера. Это эпизодически вы видите его как опорного полузащитника и дальше?

– В прошлый раз я говорил, что мне нравится ставить игроков на разные позиции, особенно если у них есть определенный уровень игрового интеллекта, чтобы занимать эти позиции. И я считаю, что он футболист, который имеет этот уровень и также показал это в прошлой игре.

В этот вечер ему было немного тяжелее, особенно когда игра набирала обороты, потому что он много действовал в роли центрального защитника – это отличается от игры в полузащите в физическом плане, усталость ощущается гораздо раньше. Но он вполне способен играть на этой позиции, и это точно не в последний раз, когда он ее занимает.

В нынешнем сезоне «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 54 зачетных пункта после 26 сыгранных матчей.

Ранее Марино Пушич нашел неочевидную причину утраченной победы «Шахтера» над киевским «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Марино Пушич Николай Матвиенко
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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vitaha33
А чо так слабо? Та став вже вінгером або форвардом, можна ще замість Різника... Клоун страшний... Помилкою кротів було вигнати Каштру
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0
ViAn
Вирогідність того, що Пушіч наступного сезону тренуватиме шахту 0,00000000001%
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0
Tea with milk
Катастрофа против отдыхающего во Львове Динамо?  Которое дрожало до последних секунд...
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