Пушич нашел новую позицию для капитана Шахтера после катастрофы с Динамо

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич оценил игру Николая Матвиенко на позиции опорного полузащитника в матче 26 тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» (2:2).

– Николай Матвиенко два матча подряд играет на позиции шестого номера. Это эпизодически вы видите его как опорного полузащитника и дальше?

– В прошлый раз я говорил, что мне нравится ставить игроков на разные позиции, особенно если у них есть определенный уровень игрового интеллекта, чтобы занимать эти позиции. И я считаю, что он футболист, который имеет этот уровень и также показал это в прошлой игре.

В этот вечер ему было немного тяжелее, особенно когда игра набирала обороты, потому что он много действовал в роли центрального защитника – это отличается от игры в полузащите в физическом плане, усталость ощущается гораздо раньше. Но он вполне способен играть на этой позиции, и это точно не в последний раз, когда он ее занимает.

В нынешнем сезоне «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 54 зачетных пункта после 26 сыгранных матчей.

Ранее Марино Пушич нашел неочевидную причину утраченной победы «Шахтера» над киевским «Динамо».