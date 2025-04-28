28 апреля на теннисном турнире в Мадриде свой матч проведут Элина Свитолина (WTA 17) и Мария Саккари (WTA 82).

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Первая ракетка Украины находится сейчас в прекрасной форме, она весь сезон играла стабильно, а если и уступала, это были теннисистки топ-уровня. В Мадрид Свитолина приехала на волне успеха, ведь выиграла турнир в Руане. Да, возможно это и небольшое достижение взять титул, где ты первая сеяная, хотя уверенности данный титул точно прибавил.

В Мадриде спортсменка начала со второго круга, где ей досталась несильная британка Сонай Картал – 6:3, 6:1. Куда серьезнее была вторая соперница в лице грозной Елены Рыбакиной, ее удалось обыграть – 6:3, 6:4.

С учетом матчей за сборную, у Свитолиной уже образовалась серия из девяти матчей подряд, учитывая не лучший сезон предстоящей соперницы, можно продолжить победное шествие.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Мария Саккари

У гречанки серьезное падение в рейтинге, она потеряла 50 позиций, по сравнению с началом сезона. Конечно, такой регресс связан с плохими результатами на корте. Саккари провела в текущем сезоне 23 матча, одержав всего 10 побед.

Мадрид пока лучший турнир для теннисистки в сезоне, до него она даже не выигрывала дважды подряд в этом году. Свой путь здесь Саккари начала с непростой победы над китаянкой Ван, во втором сете на тай-брейке пришлось отыграть два сетбола. Далее был успех в матче с полькой Магдой Линетт – 7:6, 6:3.

Главную сенсацию гречанка сотворила в третьем круге, когда разгромила шестую ракетку мира, итальянку Жасмин Паолини – 6:2, 6:1. Возможно, последние успехи вернули Саккари уверенность, но впереди у нее серьезное испытание.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Личные встречи

Ранее спортсменки пересекались четыре раза, пока счет 2:2. Интересно, что в трех встречах из четырех понадобилось максимальные три партии, чтобы определить победительницу.

Прогноз

Любители тенниса точно оценят такую афишу, ведь встречаются две сильные теннисистки, которые раньше входили в топ-10. Букмекеры отдают преимущество спортсменке из Украины. Я с ними солидарен, ведь Саккари проводит не лучший сезон, а Свитолина играет стабильно.

Думаю, Элина будет контролировать ход встречи, поставлю на ее победу с форой -3,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,92.

Прогноз Sport.ua Элина Свитолина Мария Саккари Фора Свитолиной (-4.5) 1.92 Сделать ставку

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