Юлия Стародубцева – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
28 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/8 финала украинка сыграет против «нейтральной» седьмой ракетки мира Мирры Андреевой. Поединок пройдет первым запуском на Stadium 3. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Белинды Бенчич, либо против Коко Гауфф.
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