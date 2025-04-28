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  4. Юлия Стародубцева – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 апреля 2025, 06:24 |
278
0

Юлия Стародубцева – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

28 апреля 2025, 06:24 |
278
0
Юлия Стародубцева – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

28 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/8 финала украинка сыграет против «нейтральной» седьмой ракетки мира Мирры Андреевой. Поединок пройдет первым запуском на Stadium 3. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Белинды Бенчич, либо против Коко Гауфф.

📺 Видеотрансляция

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Юлия Стародубцева Мирра Андреева смотреть онлайн WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Поединок 1/16 финала состоится 28 апреля и начнется в 12:00 по Киеву

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