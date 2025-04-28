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  4. Юлия Стародубцева – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
WTA
28 апреля 2025, 06:16 |
505
0

Юлия Стародубцева – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде

Поединок 1/16 финала состоится 28 апреля и начнется в 12:00 по Киеву

28 апреля 2025, 06:16 |
505
0
Юлия Стародубцева – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
Коллаж Sport.ua

28 апреля на турнире в Мадриде проведут свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 99) и Мирра Андреева (WTA 7).

Матч начнется в 12:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

До турнира в Мадриде Стародубцева будто не играла в полную силу, на счету украинки даже не было побед в основных сетках турниров. Здесь все изменилось, теннисистка играет с желанием, спасает матчи, даже когда многие бы сдались.

Свой путь украинка начала с квалификации, где одолела двух француженок: Паке и Жакемо в трех сетах, причем во втором случае пришлось сделать камбэк в решающей партии. В первом круге основной сетки Стародубцева уверенно разобралась с чешкой Линдой Фругвиртовой – 6:2, 6:2. Далее была победа в двухчасовом матче над итальянкой Элизабеттой Коччаретто – 7:6, 6:2.

Настоящим испытание стал матч против 20-й ракетки мира, «нейтралки» Людмилы Самсоновой. Все шло к поражению украинки, она уступала 2:6, 1:3, а потом взяла вторую партию и повесила сопернице «баранку» в третьей – 2:6, 7:6, 6:0.

Стародубцева в LIVE-рейтинге уже поднялась на 22 позиции, победа в предстоящей встрече позволит подняться еще на 12 строчек, а потенциальный выигрыш титула вообще в топ-30.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Мирра Андреева

«Нейтралка» на следующий день после матча со Стародубцевой отпразднует свой 18-й день рождения. Андреева в этом сезоне выиграла два престижных турнира: Дубай и Индиан Уэллс, что и позволило подняться в топ-10. Спортсменка в раннем возрасте добилась серьезных результаты, но есть много примеров, когда такие теннисистки оставались середняками. Можно вспомнить Касаткину или Радукану, после победы на мейджоре.

В Мадриде теннисистка провела два матча, сначала прошла чешку Боузкову – 6:3, 6:4, далее была победа над полькой Френх – 7:5, 6:3. Андреева в текущем сезоне провела 28 матчей, выиграв 23 и них.

Спортсменка наверняка хочет себе сделать подарок на день рождения, но украинка имеет шансы испортить праздник.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

Прогноз

Не удивительно, что Андреева большой фаворит. Она теннисистка из топ-10, а также показывала, что может выигрывать сильнейшие турниры, хотя статус андердога точно не должен смущать Юлию. Стародубцева уже одолела в Мадриде одну «нейтралку», почему бы не продолжить приятную традицию?

Ранее теннисистки никогда между собой не играли. Результат наверняка будет давить на Андрееву, а украинская спортсменка не собирается уезжать с такого удачного турнира просто так. Поставлю на успех Юлии с форой +6,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,72.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
28.04.2025 -
12:00
Мирра Андреева
Фора Стародубцевой (+6.5) 1.72 Сделать ставку

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 28 апреля
Юлия Стародубцева Мирра Андреева WTA Мадрид прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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