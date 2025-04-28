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Франция
28 апреля 2025, 05:49 |
421
0

Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2

Способствовала этому ничья в матче Гавр – Монако

28 апреля 2025, 05:49 |
421
0
Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
ФК Монпелье

В матче 31-го тура французской Лиги 1 Гавр сыграл вничью с Монако со счетом 1:1.

Эта ничья официально отправила Монпелье в Лигу 2. Это произошло впервые с сезона 2003/04.

Монпелье набрал лишь 15 очков в 30-ти турах. Монпелье стал чемпионом Франции в сезоне 2011/12.

В начале апреля команду возглавил Зумана Камара. Однако он не сумел спасти ситуацию.

Монпелье – первый клуб, который точно покинет элиту французского футбола. В зоне вылета сейчас также идут Гавр (28) и Сент-Этьен (27).

Таблица Лиги 1 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 31 24 6 1 84 - 31 78
2 Марсель 31 18 4 9 66 - 43 58
3 Лилль 31 16 8 7 49 - 32 56
4 Монако 31 16 7 8 58 - 36 55
5 Лион 31 16 6 9 62 - 42 54
6 Ницца 31 15 9 7 59 - 39 54
7 Страсбург 31 15 9 7 51 - 38 54
8 Ланс 31 13 6 12 35 - 37 45
9 Брест 31 13 5 13 49 - 53 44
10 Осер 31 11 8 12 45 - 45 41
11 Ренн 31 12 2 17 46 - 44 38
12 Тулуза 31 9 8 14 38 - 39 35
13 Реймс 31 8 9 14 32 - 42 33
14 Нант 31 7 11 13 35 - 50 32
15 Анже 31 8 6 17 29 - 50 30
16 Гавр 31 8 4 19 34 - 65 28
17 Сент-Этьен 31 7 6 18 34 - 71 27
18 Монпелье 31 4 4 23 22 - 71 16
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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