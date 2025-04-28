Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2

В матче 31-го тура французской Лиги 1 Гавр сыграл вничью с Монако со счетом 1:1.

Эта ничья официально отправила Монпелье в Лигу 2. Это произошло впервые с сезона 2003/04.

Монпелье набрал лишь 15 очков в 30-ти турах. Монпелье стал чемпионом Франции в сезоне 2011/12.

В начале апреля команду возглавил Зумана Камара. Однако он не сумел спасти ситуацию.

Монпелье – первый клуб, который точно покинет элиту французского футбола. В зоне вылета сейчас также идут Гавр (28) и Сент-Этьен (27).

Таблица Лиги 1 2024/25