Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
Способствовала этому ничья в матче Гавр – Монако
В матче 31-го тура французской Лиги 1 Гавр сыграл вничью с Монако со счетом 1:1.
Эта ничья официально отправила Монпелье в Лигу 2. Это произошло впервые с сезона 2003/04.
Монпелье набрал лишь 15 очков в 30-ти турах. Монпелье стал чемпионом Франции в сезоне 2011/12.
В начале апреля команду возглавил Зумана Камара. Однако он не сумел спасти ситуацию.
Монпелье – первый клуб, который точно покинет элиту французского футбола. В зоне вылета сейчас также идут Гавр (28) и Сент-Этьен (27).
Таблица Лиги 1 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|31
|24
|6
|1
|84 - 31
|78
|2
|Марсель
|31
|18
|4
|9
|66 - 43
|58
|3
|Лилль
|31
|16
|8
|7
|49 - 32
|56
|4
|Монако
|31
|16
|7
|8
|58 - 36
|55
|5
|Лион
|31
|16
|6
|9
|62 - 42
|54
|6
|Ницца
|31
|15
|9
|7
|59 - 39
|54
|7
|Страсбург
|31
|15
|9
|7
|51 - 38
|54
|8
|Ланс
|31
|13
|6
|12
|35 - 37
|45
|9
|Брест
|31
|13
|5
|13
|49 - 53
|44
|10
|Осер
|31
|11
|8
|12
|45 - 45
|41
|11
|Ренн
|31
|12
|2
|17
|46 - 44
|38
|12
|Тулуза
|31
|9
|8
|14
|38 - 39
|35
|13
|Реймс
|31
|8
|9
|14
|32 - 42
|33
|14
|Нант
|31
|7
|11
|13
|35 - 50
|32
|15
|Анже
|31
|8
|6
|17
|29 - 50
|30
|16
|Гавр
|31
|8
|4
|19
|34 - 65
|28
|17
|Сент-Этьен
|31
|7
|6
|18
|34 - 71
|27
|18
|Монпелье
|31
|4
|4
|23
|22 - 71
|16
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