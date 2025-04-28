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  4. Вулверхэмптон продолжил свой победный путь, Лестер обновил антирекорд АПЛ
Англия
28 апреля 2025, 05:38 |
81
0

Вулверхэмптон продолжил свой победный путь, Лестер обновил антирекорд АПЛ

Очередной матч АПЛ отличился интересными статистическими достижениями

28 апреля 2025, 05:38 |
81
0
Вулверхэмптон продолжил свой победный путь, Лестер обновил антирекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура АПЛ Вулверхэмптон дома одержал победу над Лестером со счетом 3:0.

Эта победа стала для волков уже шестой подряд в АПЛ.

Вулверхэмптон является единственной командой из топ-5 европейских чемпионатов, которая победила в своих шести последних матчах чемпионата.

Последние матчи Вулвз:

  • Саутгемптон – Вулверхэмптон – 1:2
  • Вулверхэмптон – Вест Хэм Юнайтед – 1:0
  • Ипсвич Таун – Вулверхэмптон – 1:2
  • Вулверхэмптон – Тоттенхэм Хотспур – 4:2
  • Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1
  • Вулверхэмптон – Лестер Сити – 3:0

Лестер, наоборот, обновил антирекорд АПЛ. В 29 матчах чемпионата Лестер пропускал первым. Ни одна другая команда в истории АПЛ не может похвастаться такими печальными результатами.

АПЛ 2024/25. 34-й тур, 26 апреля

Вулверхэмптон – Лестер – 3:0

Голы: Кунья, 33, Ларсен, 56, Гомес, 88

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Вулверхэмптон Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу антирекорд рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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