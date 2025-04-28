Вулверхэмптон продолжил свой победный путь, Лестер обновил антирекорд АПЛ

В матче 34-го тура АПЛ Вулверхэмптон дома одержал победу над Лестером со счетом 3:0.

Эта победа стала для волков уже шестой подряд в АПЛ.

Вулверхэмптон является единственной командой из топ-5 европейских чемпионатов, которая победила в своих шести последних матчах чемпионата.

Последние матчи Вулвз:

Саутгемптон – Вулверхэмптон – 1:2

Вулверхэмптон – Вест Хэм Юнайтед – 1:0

Ипсвич Таун – Вулверхэмптон – 1:2

Вулверхэмптон – Тоттенхэм Хотспур – 4:2

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1

Вулверхэмптон – Лестер Сити – 3:0

Лестер, наоборот, обновил антирекорд АПЛ. В 29 матчах чемпионата Лестер пропускал первым. Ни одна другая команда в истории АПЛ не может похвастаться такими печальными результатами.

АПЛ 2024/25. 34-й тур, 26 апреля

Вулверхэмптон – Лестер – 3:0

Голы: Кунья, 33, Ларсен, 56, Гомес, 88