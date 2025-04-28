Вулверхэмптон продолжил свой победный путь, Лестер обновил антирекорд АПЛ
Очередной матч АПЛ отличился интересными статистическими достижениями
В матче 34-го тура АПЛ Вулверхэмптон дома одержал победу над Лестером со счетом 3:0.
Эта победа стала для волков уже шестой подряд в АПЛ.
Вулверхэмптон является единственной командой из топ-5 европейских чемпионатов, которая победила в своих шести последних матчах чемпионата.
Последние матчи Вулвз:
- Саутгемптон – Вулверхэмптон – 1:2
- Вулверхэмптон – Вест Хэм Юнайтед – 1:0
- Ипсвич Таун – Вулверхэмптон – 1:2
- Вулверхэмптон – Тоттенхэм Хотспур – 4:2
- Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1
- Вулверхэмптон – Лестер Сити – 3:0
Лестер, наоборот, обновил антирекорд АПЛ. В 29 матчах чемпионата Лестер пропускал первым. Ни одна другая команда в истории АПЛ не может похвастаться такими печальными результатами.
АПЛ 2024/25. 34-й тур, 26 апреля
Вулверхэмптон – Лестер – 3:0
Голы: Кунья, 33, Ларсен, 56, Гомес, 88
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