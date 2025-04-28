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  4. ВИДЕО. Украинский защитник отличился голом в чемпионате Португалии
Португалия
28 апреля 2025, 05:15 |
151
0

ВИДЕО. Украинский защитник отличился голом в чемпионате Португалии

Гол Ореста Лебеденко помог Визеле забрать очко в матче против Фелгуэйраша

28 апреля 2025, 05:15 |
151
0
ВИДЕО. Украинский защитник отличился голом в чемпионате Португалии
ФК Визела. Орест Лебеденко

В матче 31-го тура второй португальской лиги Визела дома сыграла вничью с командой Фелгуэйраш со счетом 1:1.

26-летний украинский защитник Визелы Орест Лебеденко отметился голом.

Это уже 5-й гол украинца в составе Визелы за два сезона. Также Лебеденко имеет 7 результативных передач за клуб.

Орест Лебеденко известен в Украине по выступлениям за Олимпик и Карпаты. За рубежом играл за испанские Луго и Депортиво Ла-Корунья, сейчас является игроком португальской Визелы.

За 3 тура до окончания чемпионата Визела занимает второе место, которое позволяет получить повышение в классе.

ВИДЕО. Украинский защитник отметился голом в чемпионате Португалии

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Визела Орест Лебеденко чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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