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28 апреля 2025, 00:17 | Обновлено 28 апреля 2025, 00:18
448
0

ВИДЕО. Игрок Ливерпуля заставил Салаха нарушить исламский запрет

Мохамед Салах попал в скандальную историю

28 апреля 2025, 00:17 | Обновлено 28 апреля 2025, 00:18
448
0
ВИДЕО. Игрок Ливерпуля заставил Салаха нарушить исламский запрет
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

«Ливерпуль» досрочно выиграл чемпионат АПЛ, разгромив «Тоттенхэм» на «Энфилде».

Мохамед Салах забил один из голов, поднявшись на пятое место в списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги с 185 мячами.

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Во время празднования чемпионства Дарвин Нуньес облил Салаха шампанским. Известно, что Салах строго придерживается исламских норм, которые запрещают мусульманам употреблять или даже касаться алкоголя. Египтянин пытался избежать контакта, однако ему это не удалось - несколько капель все же попали на него, что вызвало кратковременное изменение в его эмоциях.

Предположительно, использовалось безалкогольное шампанское, как и при предыдущем триумфе «Ливерпуля». Спустя несколько минут Салах вновь активно участвовал в праздновании.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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