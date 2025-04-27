Другие новости27 апреля 2025, 23:59 |
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ФОТО. Невеста Таловерова назвала любимую WAG. Ответ удивил
Девушка Таловерова ответила на интересный вопрос
27 апреля 2025, 23:59 |
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Партнёрша Максима Таловерова, Елизавета, выбрала свою любимую футбольную WAG.
Елизавета ответила на вопрос подписчика и без колебаний назвала двух фавориток: «Я и Марина Трубина».
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Такой ответ удивил многих — редко можно увидеть, как одна из топ-WAG поддерживает потенциальную соперницу.
Будущая жена Таловерова и Марина Трубина являются близкими подругами.
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Комментарии 1
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У меня любимые ваги это для слаботочки которые с подпружиненными контактами и двумя разными каналами для фазы и нуля, не надо ничего докручивать, просто зажимаешь провод и все. но если капитально и на большую нагрузку, то лучше все-таки не ваги а опрессовку.
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