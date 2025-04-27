ФОТО. Невеста Таловерова назвала любимую WAG. Ответ удивил

Партнёрша Максима Таловерова, Елизавета, выбрала свою любимую футбольную WAG.

Елизавета ответила на вопрос подписчика и без колебаний назвала двух фавориток: «Я и Марина Трубина».

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Такой ответ удивил многих — редко можно увидеть, как одна из топ-WAG поддерживает потенциальную соперницу.

Будущая жена Таловерова и Марина Трубина являются близкими подругами.