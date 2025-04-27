ВИДЕО. Защитник Динамо унизил дорогого новичка Шахтера. Он отреагировал
Владислав Дубинчак пробросил мяч между ног Алисону
27 апреля в 18:00 прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Донецкий Шахтер принимал киевское Динамо на Арене Львов во Львове (2:2).
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На 77-й минуте защитник столичного клуба Владислав Дубинчак пошел в дриблинг против звездного вингера горняков Алиссона, приобретенного зимой за 16 миллионов евро, и пробросил мяч между ног бразильцу. Сразу после этого легионер решил сфолить против украинца, за что получил желтую карточку.
ВИДЕО. Защитник Динамо унизил дорогого новичка Шахтера. Он отреагировал
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