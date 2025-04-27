Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Защитник Динамо унизил дорогого новичка Шахтера. Он отреагировал
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 21:15 |
2922
2

ВИДЕО. Защитник Динамо унизил дорогого новичка Шахтера. Он отреагировал

Владислав Дубинчак пробросил мяч между ног Алисону

27 апреля 2025, 21:15 |
2922
2
ВИДЕО. Защитник Динамо унизил дорогого новичка Шахтера. Он отреагировал
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

27 апреля в 18:00 прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий Шахтер принимал киевское Динамо на Арене Львов во Львове (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 77-й минуте защитник столичного клуба Владислав Дубинчак пошел в дриблинг против звездного вингера горняков Алиссона, приобретенного зимой за 16 миллионов евро, и пробросил мяч между ног бразильцу. Сразу после этого легионер решил сфолить против украинца, за что получил желтую карточку.

ВИДЕО. Защитник Динамо унизил дорогого новичка Шахтера. Он отреагировал

По теме:
Два юбилея. Ванат впервые за сезон забил 20 мячей. При этом провел 40 игр
Пушич высказался о работе судейской бригады в матче Шахтер – Динамо
КАБАЕВ: «Был разговор на повышенных тонах. Я коуча никогда таким не видел»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев видео Владислав Дубинчак Алиссон Сантана
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Футбол | 27 апреля 2025, 21:36 1
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом

Бывший нападающий Динамо не считает, что вратарь столичного клуба привез гол в игре с Шахтером

ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
Футбол | 27 апреля 2025, 00:55 10
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые

Ферран Торрес обошел Тибо Куртуа и сравнял счет на 84-й минуте

Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Футбол | 27.04.2025, 19:59
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Футбол | 27.04.2025, 11:03
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Футбол | 27.04.2025, 09:01
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Тему не розкрито ;) Жовта то таке, а от труси він заштопав? 
Ответить
+3
Vanil10
дебільне твердження взагалі, для тих дебілів хто футбол взагалі не грав)))
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
27.04.2025, 01:48 39
Футбол
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
25.04.2025, 23:26 7
Футбол
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
27.04.2025, 12:21 1
Футбол
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
26.04.2025, 07:50 2
Бокс
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
26.04.2025, 19:42 18
Футбол
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
26.04.2025, 22:40 16
Хоккей
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
26.04.2025, 02:14 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем