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Англия
27 апреля 2025, 20:22 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:27
144
0

ВИДЕО. Добил своих. Удоджи отличился автоголом в матче с Ливерпулем

Подопечные Анже Постекоглу потерпели разгромное поражение

27 апреля 2025, 20:22 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:27
144
0
ВИДЕО. Добил своих. Удоджи отличился автоголом в матче с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» уверенно оформил себе чемпионство в матче 34-го тура АПЛ, где встречался с «Тоттенхэмом».

Уже при счете 5:1 защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи забил в свои ворота на 69-й минуте.

До этого за Ливерпуль забивали Диас, Макаллистер, Гакпо и Салах.

За «Тоттенхэм» забил Соланке, открывший счет в матче.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

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Дестини Удоджи Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ливерпуль - Тоттенхэм автогол
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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