ВИДЕО. Добил своих. Удоджи отличился автоголом в матче с Ливерпулем

«Ливерпуль» уверенно оформил себе чемпионство в матче 34-го тура АПЛ, где встречался с «Тоттенхэмом».

Уже при счете 5:1 защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи забил в свои ворота на 69-й минуте.

До этого за Ливерпуль забивали Диас, Макаллистер, Гакпо и Салах.

За «Тоттенхэм» забил Соланке, открывший счет в матче.

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