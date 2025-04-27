Англия27 апреля 2025, 20:22 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:27
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ВИДЕО. Добил своих. Удоджи отличился автоголом в матче с Ливерпулем
Подопечные Анже Постекоглу потерпели разгромное поражение
27 апреля 2025, 20:22 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:27
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«Ливерпуль» уверенно оформил себе чемпионство в матче 34-го тура АПЛ, где встречался с «Тоттенхэмом».
Уже при счете 5:1 защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи забил в свои ворота на 69-й минуте.
До этого за Ливерпуль забивали Диас, Макаллистер, Гакпо и Салах.
За «Тоттенхэм» забил Соланке, открывший счет в матче.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
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