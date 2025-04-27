Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Бывший нападающий Динамо не считает, что вратарь столичного клуба привез гол в игре с Шахтером
27 апреля в 18:00 прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Донецкий Шахтер принимал киевское Динамо на Арене Львов во Львове (2:2).
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На 21-й минуте вратарь столичного клуба Руслан Нещерет допустил ошибку, отбив перед собой мяч после удара из-за пределов штрафной площади. За это нападающий Шахтера Эгиналду наказал его голом, а болельщики в социальных сетях - критикой. Бывший нападающий киевского Динамо и национальной сборной Украины Артем Милевский ответил, является ли второй гол полностью виной Нещерета:
«Да ну, трудно сказать».
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