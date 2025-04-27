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  4. Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 21:36 |
2722
5

Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом

Бывший нападающий Динамо не считает, что вратарь столичного клуба привез гол в игре с Шахтером

27 апреля 2025, 21:36 |
2722
5
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

27 апреля в 18:00 прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий Шахтер принимал киевское Динамо на Арене Львов во Львове (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте вратарь столичного клуба Руслан Нещерет допустил ошибку, отбив перед собой мяч после удара из-за пределов штрафной площади. За это нападающий Шахтера Эгиналду наказал его голом, а болельщики в социальных сетях - критикой. Бывший нападающий киевского Динамо и национальной сборной Украины Артем Милевский ответил, является ли второй гол полностью виной Нещерета:

«Да ну, трудно сказать».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Артем Милевский Руслан Нещерет
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Комментарии 5
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avk2307
третю гру поспіль так Нещерет відбив. Тількив двох попередніх нападники дивом не замкнули
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0
apepa
Вратарская школа динама самая слабая в Украине. Дырка нищерет это подтверждает!
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