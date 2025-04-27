Англия27 апреля 2025, 20:04 |
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ВИДЕО. Лучший бомбардир. Салах забивает Тоттенхэму во втором тайме
«Ливерпуль» сегодня будет праздновать
27 апреля 2025, 20:04 |
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В матче 34-го тура «Ливерпуль» громит «Тоттенхэм».
На 63-й минуте Мохамед Салах получил передачу от Доминика Собослаи, пробил с границы штрафной и попал в сетку ворот.
«Ливерпуль» еще в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество над соперником.
На гол Соланке в начале матча мерсисайдцы ответили голами Диаса, Макаллистера и Гакпо.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
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