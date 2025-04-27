ВИДЕО. Лучший бомбардир. Салах забивает Тоттенхэму во втором тайме

В матче 34-го тура «Ливерпуль» громит «Тоттенхэм».

На 63-й минуте Мохамед Салах получил передачу от Доминика Собослаи, пробил с границы штрафной и попал в сетку ворот.

«Ливерпуль» еще в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество над соперником.

На гол Соланке в начале матча мерсисайдцы ответили голами Диаса, Макаллистера и Гакпо.

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