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  4. ВИДЕО. Лучший бомбардир. Салах забивает Тоттенхэму во втором тайме
Англия
27 апреля 2025, 20:04 |
449
0

ВИДЕО. Лучший бомбардир. Салах забивает Тоттенхэму во втором тайме

«Ливерпуль» сегодня будет праздновать

27 апреля 2025, 20:04 |
449
0
ВИДЕО. Лучший бомбардир. Салах забивает Тоттенхэму во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура «Ливерпуль» громит «Тоттенхэм».

На 63-й минуте Мохамед Салах получил передачу от Доминика Собослаи, пробил с границы штрафной и попал в сетку ворот.

«Ливерпуль» еще в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество над соперником.

На гол Соланке в начале матча мерсисайдцы ответили голами Диаса, Макаллистера и Гакпо.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

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Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ливерпуль - Тоттенхэм Мохамед Салах
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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