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  4. ВИДЕО. Кабаев забил спасительный гол для Динамо на 90+3 минуте
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 19:58 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:39
1952
2

ВИДЕО. Кабаев забил спасительный гол для Динамо на 90+3 минуте

Украинское дерби во Львове завершилось вничью

27 апреля 2025, 19:58 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:39
1952
2
ВИДЕО. Кабаев забил спасительный гол для Динамо на 90+3 минуте
УПЛ. Владислав Кабаев

27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 90+3 минуте Владислав Кабаев точным ударом спас Динамо от поражения (2:2).

ГОЛ! 2:2. Владислав Кабаев, 90+3 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Диванний Експерт
В сраку собі запхайте свій рашитський Телеграм!!!!🤮🤮🤮
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