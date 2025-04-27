Украина. Премьер лига27 апреля 2025, 19:58 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:39
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ВИДЕО. Кабаев забил спасительный гол для Динамо на 90+3 минуте
Украинское дерби во Львове завершилось вничью
27 апреля 2025, 19:58 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:39
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27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.
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На 90+3 минуте Владислав Кабаев точным ударом спас Динамо от поражения (2:2).
ГОЛ! 2:2. Владислав Кабаев, 90+3 мин
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В сраку собі запхайте свій рашитський Телеграм!!!!🤮🤮🤮
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