Дочь легенды Динамо отреагировала на камбэк киевлян в игре против Шахтера

27 апреля в 18:00 прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий Шахтер принимал киевское Динамо на Арене Львов во Львове (2:2).

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После поединка Кристина Шацких, дочь легендарного экс-нападающего киевского Динамо Максима Шацких, отреагировала на камбэк столичного клуба:

«Мне кажется, что я только что поседела».