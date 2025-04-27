Украина. Премьер лига27 апреля 2025, 22:31 |
1917
3
Дочь легенды Динамо отреагировала на камбэк киевлян в игре против Шахтера
Кристине Шацких кажется, что она поседела
27 апреля 2025, 22:31 |
1917
3
27 апреля в 18:00 прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Донецкий Шахтер принимал киевское Динамо на Арене Львов во Львове (2:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После поединка Кристина Шацких, дочь легендарного экс-нападающего киевского Динамо Максима Шацких, отреагировала на камбэк столичного клуба:
«Мне кажется, что я только что поседела».
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Комментарии 3
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Як би ти нас побачила)))
Хрисю, не переживай - то фарба ))
сегодня шляпаренко проверит в кровати посидела дочь шацких на лобке или нет)
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