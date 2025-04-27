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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 19:21 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:29
410
0

ВИДЕО. Ванат ударом головой отыграл один гол в матче Динамо против Шахтера

Во втором тайме киевская команда получила надежду на позитивный исход

27 апреля 2025, 19:21 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:29
410
0
ВИДЕО. Ванат ударом головой отыграл один гол в матче Динамо против Шахтера
ФК Динамо. Владислав Ванат

27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.

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Во втором тайме киевская команда получила надежду на позитивный исход

На 56-й минуте Владислав Ванат ударом головой отыграл один гол для Динамо (1:2).

ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 56 мин

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев видео голов и обзор Владислав Ванат
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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