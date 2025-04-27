Украина. Премьер лига27 апреля 2025, 19:21 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:29
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ВИДЕО. Ванат ударом головой отыграл один гол в матче Динамо против Шахтера
Во втором тайме киевская команда получила надежду на позитивный исход
27 апреля 2025, 19:21 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:29
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27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Во втором тайме киевская команда получила надежду на позитивный исход
На 56-й минуте Владислав Ванат ударом головой отыграл один гол для Динамо (1:2).
ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 56 мин
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