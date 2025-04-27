Англия27 апреля 2025, 19:17 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:23
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ВИДЕО. Может, будет разгром? Ливерпуль забивает третий гол Тоттенхэму
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27 апреля 2025, 19:17 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:23
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27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречаются Ливерпуль и Тоттенхэм.
На 34-й минуте матча Коди Гакпо подобрал мяч в штрафной и отправил его низом под стойку ворот.
Команды проводят довольно результативный первый тайм, ведь уже забиты четыре мяча.
На 12-й минуте счет открыл «Тоттенхэм», а позже «Ливерпуль» отличился трижды.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
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