ВИДЕО. Может, будет разгром? Ливерпуль забивает третий гол Тоттенхэму

27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречаются Ливерпуль и Тоттенхэм.

На 34-й минуте матча Коди Гакпо подобрал мяч в штрафной и отправил его низом под стойку ворот.

Команды проводят довольно результативный первый тайм, ведь уже забиты четыре мяча.

На 12-й минуте счет открыл «Тоттенхэм», а позже «Ливерпуль» отличился трижды.

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