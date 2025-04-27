Англия27 апреля 2025, 19:05 |
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ВИДЕО. Ливерпуль забил через 8 минут дважды в ворота Тоттенхэма
Подопечные Арне Слота сразу же отреагировали на пропущенный гол
27 апреля 2025, 19:05 |
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27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречаются Ливерпуль и Тоттенхэм.
«Ливерпуль» чудом пропустил гол на 12-й минуте. Подопечные Арне Слота решили сразу же поправить ситуацию.
Уже на 16-й минуте Луис Диас сравнял счет в матче.
Спустя восемь минут Алексис Макаллистер вывел хозяев поля вперед.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
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