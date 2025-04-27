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  4. ВИДЕО. Ливерпуль забил через 8 минут дважды в ворота Тоттенхэма
Англия
27 апреля 2025, 19:05 |
189
1

ВИДЕО. Ливерпуль забил через 8 минут дважды в ворота Тоттенхэма

Подопечные Арне Слота сразу же отреагировали на пропущенный гол

27 апреля 2025, 19:05 |
189
1
ВИДЕО. Ливерпуль забил через 8 минут дважды в ворота Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречаются Ливерпуль и Тоттенхэм.

«Ливерпуль» чудом пропустил гол на 12-й минуте. Подопечные Арне Слота решили сразу же поправить ситуацию.

Уже на 16-й минуте Луис Диас сравнял счет в матче.

Спустя восемь минут Алексис Макаллистер вывел хозяев поля вперед.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Victor673256ua
Схоже, що сьогодні Ліверпуль стане чемпіоном
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