ВИДЕО. Ливерпуль забил через 8 минут дважды в ворота Тоттенхэма

27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречаются Ливерпуль и Тоттенхэм.

«Ливерпуль» чудом пропустил гол на 12-й минуте. Подопечные Арне Слота решили сразу же поправить ситуацию.

Уже на 16-й минуте Луис Диас сравнял счет в матче.

Спустя восемь минут Алексис Макаллистер вывел хозяев поля вперед.

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