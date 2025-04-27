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  4. ВИДЕО. Чемпионство откладывается? Тоттенхэм забил Ливерпулю
Англия
27 апреля 2025, 18:50 |
156
1

ВИДЕО. Чемпионство откладывается? Тоттенхэм забил Ливерпулю

Гости неожиданно повели в счете

27 апреля 2025, 18:50 |
156
1
ВИДЕО. Чемпионство откладывается? Тоттенхэм забил Ливерпулю
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречаются Ливерпуль и Тоттенхэм.

Хозяева поля вроде бы контролировали стартовые минуты матча и даже могли отличиться в начале, но хороший момент упустил Салах.

А на 12-й минуте Доминик Соланке открыл счет, замкнув передачу с углового.

Для Соланке это восьмой гол в сезоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

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Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ливерпуль - Тоттенхэм Доминик Соланке
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Burevestnik
точно- точно, відкладається, але 
Ліверпуль вже ТРИ штуки забив. 
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