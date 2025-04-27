ВИДЕО. Чемпионство откладывается? Тоттенхэм забил Ливерпулю

27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречаются Ливерпуль и Тоттенхэм.

Хозяева поля вроде бы контролировали стартовые минуты матча и даже могли отличиться в начале, но хороший момент упустил Салах.

А на 12-й минуте Доминик Соланке открыл счет, замкнув передачу с углового.

Для Соланке это восьмой гол в сезоне.

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