Англия27 апреля 2025, 18:50 |
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ВИДЕО. Чемпионство откладывается? Тоттенхэм забил Ливерпулю
Гости неожиданно повели в счете
27 апреля 2025, 18:50 |
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27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречаются Ливерпуль и Тоттенхэм.
Хозяева поля вроде бы контролировали стартовые минуты матча и даже могли отличиться в начале, но хороший момент упустил Салах.
А на 12-й минуте Доминик Соланке открыл счет, замкнув передачу с углового.
Для Соланке это восьмой гол в сезоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
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