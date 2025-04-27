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Кубок Англии
27 апреля 2025, 19:19 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:23
57
0

ВИДЕО. Ман Сити ведет в счете после первого тайма. Льюис забил Ноттингему

Английский фулбек открыл счет уже на 2-й минуте матча

27 апреля 2025, 19:19 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:23
57
0
ВИДЕО. Ман Сити ведет в счете после первого тайма. Льюис забил Ноттингему
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В воскресенье, 27 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Встречу примет Сити Граунд в Ноттенгеме. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости после первого тайма ведут в счете благодаря единственному голу, который забил Рико Льюис. 0:1 на табло Сити Граунд.

Кубок Англии. 1/2 финала

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:1 (первый тайм)

Гол: Льюис, 2

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Ноттингем Форест Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Ноттингем Форест - Манчестер Сити видео голов и обзор Рико Льюис
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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