ВИДЕО. Ман Сити ведет в счете после первого тайма. Льюис забил Ноттингему
Английский фулбек открыл счет уже на 2-й минуте матча
В воскресенье, 27 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».
Встречу примет Сити Граунд в Ноттенгеме. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Гости после первого тайма ведут в счете благодаря единственному голу, который забил Рико Льюис. 0:1 на табло Сити Граунд.
Кубок Англии. 1/2 финала
Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:1 (первый тайм)
Гол: Льюис, 2
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