ВИДЕО. Эгиналду удвоил перевес Шахтера. VAR офсайда не обнаружил
Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов»
27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.
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На 22-й минуте бразилец Эгиналду добил мяч в ворота и удвоил перевес горняков (2:0).
При этом при просмотре VAR судьи офсайд не обнаружили.
ГОЛ! 2:0. Эгиналду, 22 мин
😍 ВЖУХ – І Є! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 27, 2025
🧡 ЕГІНАЛДУ РОБИТЬ РАХУНОК 2:0 У ЛЬВОВІ! 👏🏻#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/yR9XvApoWe
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