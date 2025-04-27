ВИДЕО. Эгиналду удвоил перевес Шахтера. VAR офсайда не обнаружил

27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.

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На 22-й минуте бразилец Эгиналду добил мяч в ворота и удвоил перевес горняков (2:0).

При этом при просмотре VAR судьи офсайд не обнаружили.

ГОЛ! 2:0. Эгиналду, 22 мин