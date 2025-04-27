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  4. ВИДЕО. Эгиналду удвоил перевес Шахтера. VAR офсайда не обнаружил
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 18:32 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:54
787
0

ВИДЕО. Эгиналду удвоил перевес Шахтера. VAR офсайда не обнаружил

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов»

27 апреля 2025, 18:32 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:54
787
0
ВИДЕО. Эгиналду удвоил перевес Шахтера. VAR офсайда не обнаружил
ФК Шахтер. Эгиналду

27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 22-й минуте бразилец Эгиналду добил мяч в ворота и удвоил перевес горняков (2:0).

При этом при просмотре VAR судьи офсайд не обнаружили.

ГОЛ! 2:0. Эгиналду, 22 мин

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев видео голов и обзор Эгиналду VAR
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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