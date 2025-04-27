СТАРОДУБЦЕВА: «Главное – навязать свою игру, а не подстраиваться»

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева дала интервью после победы над Людмилой Самсоновой в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

– Сегодня была очень непростая соперница, и первые полтора сета шли не в вашу пользу. За счет чего удалось переломить игру? Какие игровые моменты удалось найти, чтобы в итоге еще и «баранку» оформить в третьем сете?

– Да, это был непростой матч. Мне долго не удавалось привыкнуть к ее мячу – он очень тяжелый по вращению и при этом у неё хорошая подача. Плюс ко всему, я никогда раньше не играла в таких условиях – на стадионе был очень сильный контраст света и тени, и я плохо видела мяч. Мне было тяжело правильно подойти к мячу, потому что я просто его не до конца видела.



Постепенно, когда тень немного сдвинулась, мне стало легче двигаться и я начала лучше подходить к мячу. Это сразу отразилось на качестве моей игры. Наверное, это произошло где-то в середине второго сета. Когда контраст уменьшился, играть стало намного проще. Но мне всё равно нужно будет привыкать к такой тени – с таким я столкнулась впервые.



На стадионе была классная поддержка. Такое ощущение, что все испанцы были за меня вчера. Было слышно как они кричали мое имя и что-то пели на своем. Не знаю, почему, но было очень приятно (смеется).



– Первая часть сезона была не очень успешной. Затяжная серия поражений, которая началась еще в прошлом сезоне, долго не было побед в основных сетках. Что пошло не так после прошлогоднего Пекина?

– В прошлом году, в Пекине, у меня был хороший турнир, но оставаться в Китае надолго – это тяжело ментально. Наверное, больше так делать не буду. Особенно когда нормально провел турнир, потом пару раз проиграл – и сидишь неделями там, где особо нечем заняться. Ты просто находишься в отеле, максимум – можешь сходить в торговый центр. Конечно, Пекин это одно, а потом, когда едешь в другие города, нужно оставаться свежим.



К тому же у меня там была травма, еще в Пекине и до конца она не прошла, но я все равно хотела остаться, чтобы попасть сразу в основную сетку на Открытый чемпионат Австралии. В итоге я попала, хотя сыграла не так хорошо после Пекина.



И да, в начале этого года как-то все пошло не так – постоянные чередования болезни и травм. Иногда даже не знала уже, что мешает больше. Конечно, когда выходишь на корт с последствиями травмы, тяжело играть на своем уровне. А потом поражения остаются в голове, начинаешь много думать – и это приводит к новым поражениям.



Наверное, в этом году у меня было всего пару матчей, где я играла без травм и болезней, не считая этот турнир. Но ничего страшного – такое бывает и главное – выходить из этого с позитивом. У всех бывают сложные периоды.



– В этом сезоне было пару матчей, где вы не доиграли до конца (причем оба против румынки Жаклин Кристиан), несколько, где было ощущение, что играете с физическими проблемами. Как сейчас со здоровьем? Удалось ли избавиться от проблем?

– Кстати да, я два раза играла с Кристиан, и я не знаю почему, но именно против нее у меня были проблемы. Оба раза я выходила на корт на обезболивающих, но ничего не помогало. Нужно было отказываться от матча еще в первом сете, но я все время думала, что, может быть, боль пройдет или обезболивающее подействует. В итоге я только усугубляла ситуацию. Можно сказать, ей повезло дважды - но я шучу (смеется).



Сейчас я все еще стараюсь избавиться от всех этих проблем, но это очень сложно. С таким плотным графиком нужно иногда пропускать турниры, чтобы восстановиться, но ты все равно пытаешься как-то комбинировать: где-то отдохнуть, где-то потренироваться и при этом успеть сыграть турнир. Все время думаешь о своих очках, хотя на самом деле об этом не стоит зацикливаться.



Это очень сложный баланс, и для меня пока еще все это достаточно новое. Мне нужно учиться понимать, где и как принимать правильные решения.



– Здесь в Мадриде многим не нравятся условия: относительно быстрый грунт, высота, отскок мяча нестандартный. Мы видим много отказов и неожиданных результатов. Оцените игровые условия на этом турнире с точки зрения вашей игры, насколько вам комфортно здесь и почему?

– Наверное, вы сами видите, что я стараюсь использовать условия Мадрида себе на пользу – играть мяч с большим вращением, чтобы он высоко отскакивал и было неудобно против меня играть. Мне очень нравятся такие условия, потому что я люблю использовать вращение в своей игре. Поэтому здесь мне достаточно комфортно.



Конечно, в первые дни мяч немного «вылетал», нужно было подстраиваться, привыкать. Лучше приезжать пораньше, чтобы успеть адаптироваться. В первом матче, еще в квалификации, я пыталась играть агрессивно, но в первом сете все вылетало за пределы корта, сет получился очень плохим. Потом, слава богу, я смогла адаптироваться.



– В прошлом году вы говорили, что будете базироваться в Европе. Следует понимать, что это уже свершившийся факт и с жизнью в Америке вы попрощались? Где именно теперь ваша, так сказать, резиденция игрока?

– Честно говоря, у меня сейчас такая ситуация, что я даже не знаю, где я живу. Мне сложно назвать какое-то место домом. Я уехала из Америки, сейчас у меня есть квартира, которую я снимаю в Германии, в Берлине. Формально я базируюсь там, но бываю очень редко. Такое ощущение, что я просто плачу аренду за то, чтобы мои вещи где-то лежали, как на складе (смеется).



Тем не менее, я играю за клуб в Германии и могу там тренироваться. Сейчас моя база в Германии, но точно не в Америке. Что будет дальше – пока не знаю. Я об этом думаю, потому что, как украинка, я не имею права находиться в Европе более 90 дней каждые полгода без специального статуса. Все знают эти правила про 180 дней в году. Поэтому я все еще ищу для себя оптимальное решение.



– Следующий матч у вас против Мирры Андреевой, это сейчас пожалуй главная молодая звезда женского тура. Что думаете о об этом поединке?

– Я думаю, самое главное для меня – постараться навязать свою игру, а не подстраиваться под игру Мирры. Я думаю она на более плоской стороне тенниса, в том плане, что ее мяч летит более плоско. Я буду стараться заставлять ее играть немного по другому и посмотрим, насколько ей понравится такой теннис.



Для меня это, конечно, серьёзный челлендж и я очень рада ему. Мне интересно посмотреть, как я справлюсь с этой задачей.