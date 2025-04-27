ВИДЕО. Кевин с пенальти вывел Шахтер вперед в игре против Динамо
Во Львове начался центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги
27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.
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Горняки заработали пенальти и забили быстрый гол.
На 6-й минуте бразилец Кевин реализовал пенальти и вывел горняков вперед (1:0).
ГОЛ! 1:0. Кевин, 6 мин (пенальти)
😍 Рахунок в українському класико відкрито! 👏🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 27, 2025
🧡 ЦЕ КЕВІН! 😍 1:0! 🙌#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/jbb2VaSDq6
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