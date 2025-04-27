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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 18:14 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:55
1156
0

ВИДЕО. Кевин с пенальти вывел Шахтер вперед в игре против Динамо

Во Львове начался центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги

27 апреля 2025, 18:14 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:55
1156
0
ВИДЕО. Кевин с пенальти вывел Шахтер вперед в игре против Динамо
ФК Шахтер. Кевин

27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Горняки заработали пенальти и забили быстрый гол.

На 6-й минуте бразилец Кевин реализовал пенальти и вывел горняков вперед (1:0).

ГОЛ! 1:0. Кевин, 6 мин (пенальти)

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев видео голов и обзор Кевин (Шахтер)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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