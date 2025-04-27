Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок / Кенин – Киз / Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 апреля 2025, 17:36 |
93
0

Л. Киченок / Кенин – Киз / Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Мадриде

27 апреля 2025, 17:36 |
93
0
Л. Киченок / Кенин – Киз / Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок и София Кенин

27 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против тандема Мэдисон Киз (США) / Мария Саккари (Греция). Поединок состоится 4-м запуском на корте №6 после игры Кудерметова / Мертенс – Эррани / Паолини. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются либо против Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс, либо против Сары Эррани и Жасмин Паолини.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Не реализовала два матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала Мадрида
ВИДЕО. Марта Костюк исполнила лучший эйс в истории тенниса
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Людмила Киченок София Кенин Мэдисон Киз Мария Саккари WTA Мадрид смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Футбол | 26 апреля 2025, 19:42 18
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании

Финальный поединок Кубка Испании состоится 26 апреля и начнется в 23:00 по Киеву

Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Футбол | 27 апреля 2025, 11:03 4
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка

Футболисты «Реала» не сдержали эмоций в конце встречи

Австрийская преграда. Завацкая не сумела выиграть первый титул в сезоне
Теннис | 27.04.2025, 16:10
Австрийская преграда. Завацкая не сумела выиграть первый титул в сезоне
Австрийская преграда. Завацкая не сумела выиграть первый титул в сезоне
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Футбол | 27.04.2025, 09:01
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Шахтер и Динамо назвали стартовые составы на суперматч УПЛ во Львове
Футбол | 27.04.2025, 16:50
Шахтер и Динамо назвали стартовые составы на суперматч УПЛ во Львове
Шахтер и Динамо назвали стартовые составы на суперматч УПЛ во Львове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 4
Футбол
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
25.04.2025, 17:43 27
Футзал
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 9
Футбол
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
27.04.2025, 01:48 39
Футбол
Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
26.04.2025, 21:29
Футбол
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
26.04.2025, 02:14 2
Бокс
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
26.04.2025, 04:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем