Л. Киченок / Кенин – Киз / Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против тандема Мэдисон Киз (США) / Мария Саккари (Греция). Поединок состоится 4-м запуском на корте №6 после игры Кудерметова / Мертенс – Эррани / Паолини. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются либо против Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс, либо против Сары Эррани и Жасмин Паолини.

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