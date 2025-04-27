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  4. Комо впервые за 73 года победил в четырех матчах подряд Серии А
Италия
27 апреля 2025, 17:06 |
183
0

Комо впервые за 73 года победил в четырех матчах подряд Серии А

Очередной командой, которую победил Комо, стал Дженоа

27 апреля 2025, 17:06 |
183
0
Комо впервые за 73 года победил в четырех матчах подряд Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура итальянской Серии А Комо переиграл на своем поле Дженоа со счетом 1:0.

Эта победа стала для Комо уже четвертой подряд в чемпионате.

В последний раз команде это удавалось 73 года назад, в 1952 году.

  • Монца – Комо 1:3
  • Комо – Торино 1:0
  • Лечче – Комо 0:3
  • Комо – Дженоа 1:0
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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