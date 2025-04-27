Комо впервые за 73 года победил в четырех матчах подряд Серии А

В матче 34-го тура итальянской Серии А Комо переиграл на своем поле Дженоа со счетом 1:0.

Эта победа стала для Комо уже четвертой подряд в чемпионате.

В последний раз команде это удавалось 73 года назад, в 1952 году.

Монца – Комо 1:3

Комо – Торино 1:0

Лечче – Комо 0:3

Комо – Дженоа 1:0