Италия27 апреля 2025, 17:06 |
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Комо впервые за 73 года победил в четырех матчах подряд Серии А
Очередной командой, которую победил Комо, стал Дженоа
27 апреля 2025, 17:06 |
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В матче 34-го тура итальянской Серии А Комо переиграл на своем поле Дженоа со счетом 1:0.
Эта победа стала для Комо уже четвертой подряд в чемпионате.
В последний раз команде это удавалось 73 года назад, в 1952 году.
- Монца – Комо 1:3
- Комо – Торино 1:0
- Лечче – Комо 0:3
- Комо – Дженоа 1:0
4 - Questa è solo la seconda volta in cui il Como ha ottenuto quattro vittorie di fila in #SerieA , dopo esserci riuscito nel 1952. Salvezza.#ComoGenoa pic.twitter.com/99yJy6EgEo— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 27, 2025
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