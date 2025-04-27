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Кубок Англии
27 апреля 2025, 17:31 | Обновлено 27 апреля 2025, 17:32
163
0

Битва за финал. Известны стартовые составы на матч Ноттингем – Ман Сити

Матч 1/2 финала Кубка Англии начнется в 18:30 по Киеву

27 апреля 2025, 17:31 | Обновлено 27 апреля 2025, 17:32
163
0
Битва за финал. Известны стартовые составы на матч Ноттингем – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В воскресенье, 27 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Встречу примет Сити Граунд в Ноттенгеме. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»:

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Ноттингем Форест Ноттингем Форест - Манчестер Сити Манчестер Сити Кубок Англии по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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