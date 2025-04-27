Может определиться чемпион. Стали известны составы Ливерпуля и Тоттенхэма

27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Для подопечных Арне Слота эта игра может гарантировать досрочное чемпионство.

У гостей дела идут не очень хорошо. «Тоттенхэм» уступил в двух последних матчах АПЛ.

Главные тренеры команд определились с основными составами.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Гакпо, Диас

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс, Бергвалль, Бентанкур, Мэддисон, Кулусевски, Соланке, Тель