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Англия
27 апреля 2025, 17:15 | Обновлено 27 апреля 2025, 17:18
268
0

Может определиться чемпион. Стали известны составы Ливерпуля и Тоттенхэма

Команды встретятся в матче 34-го тура АПЛ

27 апреля 2025, 17:15 | Обновлено 27 апреля 2025, 17:18
268
0
Может определиться чемпион. Стали известны составы Ливерпуля и Тоттенхэма
Liverpool FC

27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Для подопечных Арне Слота эта игра может гарантировать досрочное чемпионство.

У гостей дела идут не очень хорошо. «Тоттенхэм» уступил в двух последних матчах АПЛ.

Главные тренеры команд определились с основными составами.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Гакпо, Диас

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс, Бергвалль, Бентанкур, Мэддисон, Кулусевски, Соланке, Тель

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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