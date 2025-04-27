Может определиться чемпион. Стали известны составы Ливерпуля и Тоттенхэма
Команды встретятся в матче 34-го тура АПЛ
27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.
Для подопечных Арне Слота эта игра может гарантировать досрочное чемпионство.
У гостей дела идут не очень хорошо. «Тоттенхэм» уступил в двух последних матчах АПЛ.
Главные тренеры команд определились с основными составами.
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Гакпо, Диас
Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс, Бергвалль, Бентанкур, Мэддисон, Кулусевски, Соланке, Тель
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