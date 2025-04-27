ВИДЕО. Забивает второй матч подряд. Как Велетень отобрал очки от Полесья

В воскресенье, 27 апреля, в 15:30 начался матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Колос» и «Полесье».

Хозяева поля на 56-й минуте сравняли счет в матче. Отличился Владислав Великан, который это делает во втором матче подряд.

В начале второго тайма гол забил Эдуард Сарапий, который вывел «Полесье» вперед.

В итоге команды завершили матч вничью 1:1.

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