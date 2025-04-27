Украина. Премьер лига27 апреля 2025, 17:50 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:01
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ВИДЕО. Забивает второй матч подряд. Как Велетень отобрал очки от Полесья
Колос огорчил Имада Ашура
27 апреля 2025, 17:50 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:01
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В воскресенье, 27 апреля, в 15:30 начался матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Колос» и «Полесье».
Хозяева поля на 56-й минуте сравняли счет в матче. Отличился Владислав Великан, который это делает во втором матче подряд.
В начале второго тайма гол забил Эдуард Сарапий, который вывел «Полесье» вперед.
В итоге команды завершили матч вничью 1:1.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
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