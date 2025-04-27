ВИДЕО. Сикан оформил дубль в матче с Аланьяспором после ассиста Зубкова
Украинцы зажигают в матче чемпионата Турции
27-го апреля в матче 33-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» встречается с «Аланьяспором».
На 38-й минуте матча хозяева поля провели результативную атаку. Александр Зубков, получив мяч на фланге, нашел своим пасом Даниила Сикана, который точно пробил голкипера «Аланьяспора» – 3:1.
Все три мяча в этом матче забивали украинцы. Сначала на 7-й минуте забил Зубков, а на 17-й – Сикан.
Уже в добавленное арбитром время Сикан отдал голевую передачу на Банзая, который забил.
Игроки «Аланьяспора» отличились в этом матче дважды. После первого тайма счет 4:2.
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