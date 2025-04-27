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  4. ВИДЕО. Прямо в угол. Сарапий вывел Полесье вперед в матче с Колосом
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 16:45 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:02
261
0

ВИДЕО. Прямо в угол. Сарапий вывел Полесье вперед в матче с Колосом

Команды встречаются в матче 26-го тура УПЛ

27 апреля 2025, 16:45 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:02
261
0
ВИДЕО. Прямо в угол. Сарапий вывел Полесье вперед в матче с Колосом
ФК Полесье

В воскресенье, 27 апреля, в 15:30 начался матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Колос» и «Полесье».

Команды в первом тайме обменялись несколькими опасными моментами, но забить никому не удалось.

Второй тайм начался сразу с результативного действия гостей.

Эдуард Сарапий получил от партнера пас и точно пробил мимо Пахолюка.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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