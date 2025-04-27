ВИДЕО. Прямо в угол. Сарапий вывел Полесье вперед в матче с Колосом

В воскресенье, 27 апреля, в 15:30 начался матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Колос» и «Полесье».

Команды в первом тайме обменялись несколькими опасными моментами, но забить никому не удалось.

Второй тайм начался сразу с результативного действия гостей.

Эдуард Сарапий получил от партнера пас и точно пробил мимо Пахолюка.