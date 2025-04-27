Украина. Премьер лига27 апреля 2025, 16:45 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:02
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ВИДЕО. Прямо в угол. Сарапий вывел Полесье вперед в матче с Колосом
Команды встречаются в матче 26-го тура УПЛ
27 апреля 2025, 16:45 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:02
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В воскресенье, 27 апреля, в 15:30 начался матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Колос» и «Полесье».
Команды в первом тайме обменялись несколькими опасными моментами, но забить никому не удалось.
Второй тайм начался сразу с результативного действия гостей.
Эдуард Сарапий получил от партнера пас и точно пробил мимо Пахолюка.
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