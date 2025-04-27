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  4. САБО – о звезде УПЛ: «Боюсь, чтобы как с Мудриком не получилось»
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 17:05 |
1677
0

САБО – о звезде УПЛ: «Боюсь, чтобы как с Мудриком не получилось»

Бывший главный тренер «Динамо» высказался о слухах вокруг Георгия Судакова

27 апреля 2025, 17:05 |
1677
0
САБО – о звезде УПЛ: «Боюсь, чтобы как с Мудриком не получилось»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался про трансферные слухи вокруг полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова:

«Судаков и «Наполи»? Мне кажется, его журналисты только продают и никак не могут продать. Не понимаю, почему его считают классным игроком, ничего такого в нем нет. Бывает, смотрю матч «Шахтера» или сборной, прошло 30 минут, а Судакова на поле совершенно не видно. Боюсь, если его купят, чтобы как с Мудриком не получилось».

В текущем сезоне Георгий Судаков провел 35 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

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Йожеф Сабо Михаил Мудрик Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ Наполи
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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